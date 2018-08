Oegandese parlement roept om vervolging agenten om mishandeling

De voorzitter van het Oegandese parlement wil dat de veiligheidstroepen die betrokken zijn bij de arrestatie van 33 demonstranten, worden vervolgd om mishandeling. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Onder de gearresteerden was de populaire popzanger en sinds kort oppositielid Kyagulanyi Ssentamu, beter bekend als Bobi Wine.

Op 13 augustus demonstreerde een groep burgers en politici van de oppositie in de noordelijke stad Arua tegen president Yoweri Museveni. Bij de demonstratie, die plaatsvond tijdens een campagnebijeenkomst, werden stenen gegooid naar een konvooi van politici, onder wie Museveni. Daarop greep de lokale politiemacht hardhandig in. Eén man werd doodgeschoten, tientallen werden opgepakt.

De advocaten van Kyagulanyi stellen dat hij, net als de rest van de groep, in de gevangenis ernstig is mishandeld. Eén vrouw zou daarbij zelfs interne bloedingen hebben opgelopen. De regering deed die beschuldigingen af als “onzin”.

Lees ook: Boosheid over arrestatie en mishandeling van zanger-politicus ‘Bobi Wine’

‘Juridische vervolging’

In een brief gericht aan de president schrijft parlementsvoorzitter en advocaat Rebecca Kadaga nu dat de agenten die betrokken zijn geweest bij de rellen juridisch vervolgd moeten worden. Volgens Kadaga accepteert het parlement geen geweld tegen of marteling van burgers. Museveni heeft nog niet gereageerd, maar volgens een woordvoerder van de president zijn de agenten die verantwoordelijk zijn voor de dood van de demonstrant inmiddels al opgepakt.

Ook Oegandese burgers, EU-diplomaten en mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd op de behandeling van de demonstranten. De arrestaties vormden de aanleiding voor een tweedaagse protestgolf in de hoofdstad Kampala vorige week. Maandag werden de 33 demonstranten, ook Kyagulanyi, alsnog vrijgelaten.

Kyagulanyi was een week eerder nog beschuldigd van illegaal wapenbezit. Vorige week donderdag kwam die aanklacht te vervallen, maar hij werd nog wel verdacht van hoogverraad. Kyagulanyi verliet de rechtbank in de noordelijke stad Gulu maandag in slechte gezondheid. Wel werd hij opgewacht door een menigte die hem toejuichte onder de slogan ‘People power, our power!’, een kreet die hij zelf populair maakte.

Populaire politicus

De 36-jarige Kyagulanyi is een populair parlementslid. In zijn muziek uit hij veel kritiek op de huidige regering. Zo moedigt hij jonge Oegandezen in enkele van zijn nummers aan “op te staan” tegen “onderdrukkers”.

Volgens sommigen is Kyagulanyi een voorloper in de Oegandese politiek omdat hij niet zou buigen voor verbaal, en soms zelfs fysiek, geweld tegen critici van Museveni. De president kwam al in 1986 aan de macht, maar voerde onlangs een wet door waardoor hij nog tot 2030 als staatshoofd kan aanblijven.