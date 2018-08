Nog steeds aankomende vluchten vertraagd op Schiphol

Arriverende vluchten op Schiphol kampen op dinsdagochtend nog steeds met vertragingen. De vertrekkende vluchten vliegen inmiddels wel weer volgens schema. Dat meldt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dinsdag.

De aanhoudende problemen worden veroorzaakt door een storing in het backup-communicatiesysteem van de LVNL, die maandag begon. Buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding is kabelbreuk ontstaan. De LVNL stelt dat die zo snel mogelijk verholpen wordt, maar kan nog niet inschatten hoe lang dit gaat duren.

Tientallen vluchten getroffen

Maandag raakten al tientallen aankomende en vertrekkende vluchten vertraagd door de storing, die aan het eind van de middag begon. Er kon door de kabelbreuk een landingsbaan minder dan normaal worden gebruikt. Er werd maandagavond al aangegeven dat het luchtverkeer ook dinsdagochtend vermoedelijk nog met problemen zou kampen.

Het is de derde keer dit jaar dat Schiphol getroffen werd door een grote storing. Twee weken geleden zorgden problemen in het communicatiesysteem ervoor dat het vliegverkeer circa een uur volledig plat lag. De LVNL meldt dat de storing van maandag geen verband houdt met die van twee weken geleden. In april leidde een grote stroomstoring ertoe dat duizenden passagiers strandden op het vliegveld.