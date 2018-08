Man opgepakt voor dreigen met aanslag op Tweede Kamer

De politie heeft dinsdag op het Centraal Station in Den Haag een 26-jarige man opgepakt die zou hebben gedreigd met een aanslag op het Tweede Kamer-gebouw of de organisator van de cartoonwedstrijd van de PVV. Dat meldt het korps op zijn website.

Maandag kreeg de politie een melding binnen dat de verdachte op Facebook een filmpje had geplaatst waarin hij de dreigementen uitte. De volgende ochtend werd hij gearresteerd.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij met niemand contact mag hebben behalve met zijn advocaat. Wie hij is, moet de politie nog vaststellen. Ook het filmpje wordt nog onderzocht. De driehoek van politie, justitie en burgemeester is “vanwege de ernst van de dreiging” bij elkaar gekomen, laat de politie weten.

Geert Wilders werd dinsdagochtend door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) op de hoogte gebracht van het bestaan van het filmpje, zo zegt hij op Twitter.

Mij is vanmorgen door NCTb verteld dat een man op Facebook in een filmpje zou hebben gezegd dat hij in NL is gearriveerd met het doel mij te vermoorden. Gelukkig is hij opgepakt. Het is waanzin dat dit gebeurt nav een tekenwedstrijd en dat het doodsbedreigingen regent. https://t.co/3ZYc3AI9GB — Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 28, 2018

