Mijn dochter en ik logeren een paar dagen in een fijn hotel op Mallorca. We lopen van het strand naar de receptie en willen naar de sky bar op het dak voor een drankje. Het lampje geeft aan dat de lift zich op de bovenste verdieping bevindt en we zien dat deze in zijn gang naar beneden op iedere verdieping even stopt. Het is schijnbaar druk op dit middaguur. Dan opent de liftdeur zich. Er staat alleen een stokoud heertje in een witte bermuda, lange sokken en met een petje op; zijn rug gebogen van ouderdom. Terwijl hij de lift verlaat zien we hem pijlsnel de knoppen van alle verdiepingen indrukken.

