Klaas Otto: opvliegende crimineel of slachtoffer van een opzetje?

Wie is Klaas Otto? Is hij de handige handelaar die veel geld verdiende met de aan- en verkoop van tweedehands auto’s? Of is hij een crimineel die collega-autohandelaren en garagisten bedreigt, afperst en mishandelt als ze niet doen wat hij hen opdraagt?

Otto heeft de rechtbank in Breda de afgelopen weken in welbespraakt Brabants duidelijk proberen te maken dat hij geen crimineel is die andere criminelen bedreigt en mishandelt. Ja, beaamde Otto, hij kan „verschrikkelijk tekeergaan”, maar dat maakt hem nog geen afperser.

Zijn lezing staat lijnrecht tegenover die van het Openbaar Ministerie. Dat stelt dat Otto een dwingende man is die mensen angst aanjaagt. Dat beeld wordt volgens justitie bevestigd door het feit dat veel getuigen uit angst weigerden te praten met de politie. In een brief aan Otto zegt een van die slachtoffers: „Ik hoop dat je me voorlopig alleen wilt bellen want ik ben echt bang. Strijk aub één keer over je hard [sic] en gun me dit ik kan er echt anders niet meer tegen.”

No Surrender

Nederland leerde Klaas Otto (50) in 2013 kennen, toen hij No Surrender oprichtte, de motorclub waarbij ook Willem Holleeder zich zou aansluiten. In zijn Brabantse geboortestad Bergen op Zoom weten ze dan al langer dat niet valt te spotten met Otto, een geboren kamper. Hij maakte al op jonge leeftijd naam als uitsmijter in de lokale horeca.

No Surrender heeft Otto alweer enkele jaren geleden verlaten. Vorige week verzuchtte hij in de rechtbank dat hij nooit aan die club had moeten beginnen. Daarmee is voor hem alle ellende begonnen. De oprichting van No Surrender was voor justitie en politie reden om de „onaantastbare beroepscrimineel” Otto onder een vergrootglas te leggen.

Gek genoeg komt het onderzoek in een stroomversnelling als Otto zelf gewond raakt bij een schietpartij aan de deur van autohandelaar Joop M. Hij is een voormalig zakenpartner van Otto die naar eigen zeggen al jaren door Otto wordt bedreigd, mishandeld en afgeperst. Als Otto op vrijdagavond 20 maart 2015 aan de deur staat bij de woning van M. in België, schiet die omdat hij vreest voor zijn eigen leven. Hij is daarvoor in België tot acht jaar cel veroordeeld, waarbij is meegenomen dat hij onder zware druk stond van Otto.

M. durfde in Nederland geen aangifte te doen, maar op basis van de verklaringen die hij in België heeft afgelegd, kwam de politie terecht bij een andere oud-zakenpartner van Otto die eveneens zou worden bedreigd en afgeperst: Danny van der G., een bekende uit het milieu die jarenlang bevriend was met Otto en in zijn garage auto’s voor hem repareerde. Op diens computer vond de politie berichten en een aantal door Van der G. opgenomen gesprekken. „Wie van mij steelt, die maak ik dood”, zegt Otto daarin tegen Van der G. „Je moet met geld komen.”

Otto heeft bevestigd dat hij zaken heeft gedaan met Danny van der G. en Joop M. en dat hij ze geld geleend. Ze waren allemaal actief in de Brabantse autobranche. Maar dat er sprake is van afpersing of mishandeling ontkent Otto. Volgens hem waren de twee slecht met terugbetalen en daarom is hij wel eens „flink tekeergegaan” tegen ze, aldus Otto. Dat heeft voor een deel te maken met het gebruik van testosteron, een middel dat hem agressief maakte.

Volgens Otto waren Van der G. en M. zelf actief in het criminele milieu en hadden ze ook schulden bij criminelen. Ze hebben in de lezing van Otto de hele zaak tegen hem in elkaar gestoken met valse verklaringen.

Dat verhaal gelooft het Openbaar Ministerie niet. Dat de slachtoffers van Otto zelf misschien ook actief waren in het criminele milieu doet volgens het OM niet af aan de ernst van de strafbare feiten. Volgens het OM is Otto „een criminele kannibaal” die witwassen als kernactiviteit heeft. En gebruikte hij intimidatie en mishandeling om zijn illegale belangen te beschermen. „Geweld en intimidatie komen steeds vaker voor in de wereld van de georganiseerde misdaad. Dat heeft impact op de maatschappij en intimideert burgers”, zei officier van justitie Ingeborg van Dorst.

Daarom eiste zij samen met haar collega Koert van Damme tien jaar celstraf tegen Otto, die de eis onaangedaan aanhoorde. Deze woensdag zal de advocaat van Otto zijn onschuld bepleiten. De rechtbank doet waarschijnlijk over twee weken uitspraak.