Jaloersmakend

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik van de eerste Vueltaritten amper iets heb gezien. De reden? Een verblijf op Aruba. Achter een speedbootje in een opgeblazen band over de oceaan razen, een golfballetje slaan op de prachtige baan van Tierra del Sol, snorkelen tussen trompetvissen, avondeten op de pier en opletten wat je zegt omdat je omringd wordt door Nederlanders. Ik had de eerste etappes wel willen zien maar als je zoon of dochter om elf uur ’s morgens vraagt te gaan zwemmen nadat je 47 dagen op rij het WK voetbal en de Tour hebt verslagen kan je dat aanbod onmogelijk afslaan. Af en toe een flard beeldmateriaal op ESPN gaat er wel in, maar de details verdwijnen in de golven van de Caraïbische Zee. Volgend weekend ben ik weer op post.

Geef toe. Onvoorspelbaar waren die eerste ritten niet. Rohan Dennis, Alejandro Valverde, maandag Elia Viviani in de sprint. Die namen had ik voor de start misschien ook al op papier durven zetten. Maar een nauwgezette studie van uitslagen en klassement sloeg me toch met verstomming. Richie Porte, Vincenzo Nibali, Ilnoer Zakarin en Richard Carapaz mochten na twee dagen de ambities op de zege al opbergen.

Een genadeloos openingsweekend. Maar met zekerheden. Alejandro Valverde zou al lang van vakanties op de Malediven kunnen genieten. De tel van het aantal overwinningen ben ik kwijt – in de perceptie zijn het er tienduizend – en aan zijn dopingschorsing denk ik al een tijd niet meer. Ik heb zelden een renner voor én na een schorsing even goed zien presteren. Meestal is de angst om de grens nog eens over te steken te groot. Ofwel is hij een enorme durfal ofwel een gigantisch grote klasbak. Ik vermoed het tweede. Hij won de Vuelta in 2009. Zou het in 2018 nog eens kunnen? Bij Valverde valt niets uit te sluiten.

Hier op Aruba stikt het van de Nederlanders. Die blijken ook wel eens naar Vive le vélo! te kijken. Veel vragen over de Tour dus, maar voorlopig niemand die van me wilde weten hoe het in de Ronde van Spanje is. Telt er dan toch maar één rittenwedstrijd of begint de Vuelta pas als we terug op Schiphol zijn geland? Niet dat we iemand jaloers willen maken, maar is het goed als we dan nu opnieuw de oceaan induiken?

Karl Vannieuwkerke is presentator bij de Vlaamse omroep VRT.