In Linda’s Zomerweek worden tranen niet aan het toeval overgelaten

Alle ministers zijn gelijk, maar sommige zijn gelijker dan andere. Eric Wiebes kreeg zondag drie uur om in Zomergasten zijn wereldbeeld te ontvouwen, maar zijn collega Bruno Bruins moest maandag in M zijn liefde voor The Commodores, Chic en ADO in een handvol minuten uit de doeken doen.

Minister Kajsa Ollongren zat daar in airtime tussenin. De D66-vicepremier was anderhalf uur te gast in Linda’s Zomerweek – het door RTL uitgezonden kleine neefje (in minuten, niet in kijkcijfers) van Zomergasten.

Ollongren had een rustige avond. In een oud televisiefragment bleek zij aan de zijde van Alexander Pechtold een waar Lingobeest. De minister vertelde over Zweden, haar vrouw en kinderen, het raadgevend referendum en Thierry Baudet. Ze sprak haar bewondering uit voor Johnny de Mol, de sociaal geëngageerde programmamaker die ook te gast was.

Hoeveel uren per week ze werkend doorbracht had de vicepremier besloten niet meer te tellen. Tot De Mols verbijstering had Ollongren in het voorgesprek bij de vraag naar haar onzekerheden ‘geen’ geantwoord. Dat had ze nog nooit meegemaakt bij een vrouwelijke gast! Naar politieke vergezichten werd niet gevraagd. Wel verstaat De Mol de kunst een gesprek met ogenschijnlijk terloopse vragen precies die richting op te sturen die ze voor ogen heeft.

Vaak is dat in de hoek waar de tissues staan. Tranen worden in de Zomerweek niet aan het toeval overgelaten. Niet de minister huilde; verrassenderwijs kreeg de gastvrouw zelf het te kwaad. Dat gebeurde toen er een tekst werd gezongen die De Mols vader ooit voor haar moeder had geschreven. „Nou lekker dan,” becommentarieerde ze haar eigen ontroering. Het lied was een verzoeknummer van de al even geroerde Johnny de Mol, die behalve programmamaker immers óók de neef van Linda de Mol is.

De Mol interviewde dus De Mol. Het gaf mij het gevoel dat ik (met Kajsa Ollongren) als gast middenin andermans familieverjaardag was geland. Dat effect werd versterkt doordat Linda de Mol haar neefje ondervroeg over diens aanstaande bruiloft. (Terwijl dat geen televisieprogramma is. Althans, daar ga ik van uit.)

Vluchtelingen

Interessanter was het lange betoog dat De Mol hield over zijn inzet voor vluchtelingen, die door zijn tante saillant ‘bijna obsessief’ werd genoemd. Drie jaar geleden besloot hij impulsief om een feestvakantie op Ibiza in te ruilen voor een ticket naar Lesbos om de mensen die daar in bootjes aankwamen bij te staan.

Inmiddels bestiert hij een stichting die de opvang van vluchtelingen op zich neemt. De Mol had het over het scheppen van een ‘helende omgeving’ en sprak strenge woorden over ‘wegkijkers’ die wel in staat zijn om anderen te helpen, maar dat niet doen.

Na dit seizoen slaat Linda’s Zomerweek een jaar over, wat moeilijk los te zien is van andere lopende De Molzaken: de overname van SBS door John de Mol. Hij verleidde zijn zoon Johnny al tot een overstap van RTL naar SBS en Linda de Mol hield in juni (toen de afleveringen van Linda’s Zomerweek werden opgenomen) nadrukkelijk de optie open dat zij haar broer zou volgen.

Later deze week is in het programma ook nog Johan Derksen te gast, die óók al is overgestapt naar een zender van De Mol. En Wendy van Dijk, over wiens professionele toekomst in het Gooi druk wordt gespeculeerd. Linda’s Zomerweek zou zomaar de aftrap van een RTL-afscheidstournee kunnen blijken te zijn.