Zeventien impertinente vragen voor Esther Gerritsen: ‘Ik zou minder moeten roddelen’

Kun je boos worden in het verkeer?

„Absoluut. Bumperklevers vind ik irritant en mensen die in de weg fietsen. Maar ik laat het niet merken, ik houd innerlijke, haatdragende monologen. Dan fiets ik achter iemand en scheld ik in mijn hoofd, nare dingen.”

Wat wil je afleren, maar lukt maar niet?

„Constant dom glimlachen om alles. En giechelen. Het is moeilijk om het onder controle te krijgen – dan registreer ik het en heb ik het alweer gedaan. Ik zou ook wat minder moeten roddelen, maar ik vind dat zó leuk. Ik geniet ervan om uitgebreid te bespreken wat er mis is met iemands leven en wat ze beter zouden moeten doen.”

Ben je aantrekkelijk?

„Wat een gemene vraag! Soms. Vanuit de ene hoek heb ik een rotkop en vanuit de andere ben ik wel leuk om te zien. Maar het gaat niet alleen over uiterlijk, het maakt ook uit of ik goed in mijn vel zit.”

Wie is je grote liefde?

„Mijn dochter, of telt dat niet? Dan Thom. Ik ken hem pas een jaar. Het is misschien raar om iemand dan al je grote liefde te noemen.”

Wanneer heb je voor het laatst seks gehad?

„Gisteravond.”

Wat zet je opzij in de koelkast als er bezoek komt?

„Dingen die bedorven zijn, maar die ik nog niet heb weggegooid omdat ik daar te lui voor ben. Vla van een maand oud. Nu ligt er een bakje garnalen dat drie weken over tijd is. Op de onderste plank plakt het ook een beetje, een potje met zongedroogde tomaten is een tijdje geleden omgevallen. Mijn dochter vindt mij niet zo goed in het huishouden. Ik kan het gewoon niet zo goed bijhouden allemaal.”

Wat eet je als je alleen bent?

„Chips met dipsaus, in plaats van avondeten. Van die zakjes die je moet aanmaken met mayonaise en water – Fiësta kruidige peper en Carnaval.”

Waar ben je bang voor?

„Om te worden uitgelachen.”

Hoe ben je als je een kater hebt?

„Als ik net wakker ben, ben ik heel leuk, nog een beetje dronken. De laatste ernstige kater was na het Boekenbal anderhalf jaar geleden. ’s Ochtends was ik nog euforisch, maar uiteindelijk zat mijn dochter vijf uur voor de tv terwijl ik in haar bed lag te slapen.”

Welke site verwijder je uit je zoekgeschiedenis?

„Pornowebsites. Bijvoorbeeld (dit antwoord is door Gerritsen doorgestreept).„

Waaraan geef je te veel geld uit?

„Kleren en cadeautjes voor mijn dochter. Het is natuurlijk helemaal niet goed om haar te verwennen. Wekelijks geef ik haar iets: een Donald Duck, een gummetje, een pak enveloppen, een pot roze slime. Ik stel mezelf gerust met dat er ook dingen zijn die ze niet mag. Kauwgom bij de kassa krijgt ze niet.”

Welke e-mail wilde je dat je nooit had verstuurd?

„Af en toe stuur ik een paniekerige mail. Van een verzoek waar ik geen tijd voor heb, raak ik in de stress. Zo heb ik laatst een uitgeverij gemaild: ‘Ik kan het allemaal niet meer aan. En mijn kind is ook nog ziek en ik moet haar nu in bed stoppen.’ Achteraf denk ik: dat kan wel iets volwassener.”

Hoe vaak sport je en hoe vaak vind je dat je zou moeten sporten?

„Het is nu drie jaar geleden dat ik heb gesport en ik vind dat ik dat één keer per week zou moeten doen.”

Facebook je op de wc?

„Ik Facebook en Instagram niet meer, maar ik bel wel op de wc. Met vrienden, maar ik zeg het niet. Vaak horen ze het dan toch omdat ik doortrek of omdat het hol klinkt.”

Welk boek staat omgekeerd in je boekenkast?

„Fifty shades of grey. Die had ik gekregen en voor de helft gelezen. Ik heb hem omgekeerd omdat ik me ervoor schaamde. Dat boek is surrogaat voor seks, maar als je geen seks hebt, kan je beter aan zelfbevrediging doen dan dit boek lezen.”

Gebruik je slaappillen?

„Nee, maar ik heb ze wel in huis. Ik neem soms oxazepam. Als ik te opgefokt ben, ben ik bang dat ik niet kan slapen en dit is een soort valium.”

Vind je opvoeden moeilijk?

„Tot haar zevende niet. Nu is ze negen en weet ik het soms niet meer. Ze is heel nieuwsgierig, wil alles weten. Over seks bijvoorbeeld. Ik geef dan antwoord en bedenk later pas dat ik ook kan zeggen: ‘Dat vertel ik je wel als je twintig bent’.”