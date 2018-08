Hoe Noord-Koreaanse vrouwen hun kinderen verliezen in China

Noord-Koreanen die hun vaderland willen ontvluchten, kiezen er vrijwel allen voor naar China te gaan. Maar daar zijn ze nog niet veilig. De Chinese politie stuurt vluchtelingen terug de grens over, waar zij vaak in een van de beruchte strafkampen belanden. Doorgaans is China een doorreisland voor Noord-Koreanen, die uiteindelijk Mongolië of Thailand hopen te bereiken. Daar kunnen zij asiel aanvragen bij een Zuid-Koreaanse ambassade, waarna ze een nieuw leven kunnen beginnen in dat andere Korea.

De reis door China kan soms jaren duren. In die tijd moeten Noord-Koreanen vaak werken, terwijl ze zich gedeisd houden voor de autoriteiten. Ruim 70 procent van de Noord-Koreaanse vluchtelingen is vrouw, in sommige jaren zelfs meer dan 80 procent. Vaak vallen zij in China in de handen van mensenhandelaars, die hen als bruid verkopen aan Chinese mannen. Noord-Koreaanse echtgenotes zijn populair in streken waar het vrouwentekort het grootst is, dat ontstaan is door de eenkindpolitiek.

Kinderen achterlaten

Veel vrouwen ontvluchten hun dwanghuwelijk later alsnog en vinden hun weg naar Zuid-Korea. Tragisch hieraan is dat zij inmiddels vaak moeder zijn geworden en hun kinderen hebben moeten achterlaten bij hun man. In een ontroerende longread beschrijft de South China Morning Post hoe zij proberen hun zoons en dochters terug te krijgen wanneer zij eenmaal Zuid-Koreaans staatsburger zijn.

De SCMP vertelt het verhaal van onder anderen de 68-jarige Bang Mi-soon, die China bereikte in de jaren negentig. In die periode woedde een enorme hongersnood in Noord-Korea, die voor het eerst een massale vluchtelingenstroom op gang bracht. Bang liet haar dochter in 1998 als eerste de grens overgaan richting haar twee zoons, die al een veilig onderkomen in China hadden bereikt.

Maar toen de moeder later zelf de grens overstak, bleek haar dochter door mensenhandelaars te zijn ontvoerd. Toen ze haar na ruim tien jaar weer zag, had de dochter inmiddels zelf een kind dat ze mee wilde nemen naar Zuid-Korea. Het zou niet meevallen om hem daarheen te krijgen.

