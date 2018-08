Gouverneur Puerto Rico verhoogt officieel dodental Maria naar 3.000

De gouverneur van het eiland Puerto Rico, Ricardo Rosselló, heeft dinsdag het dodental na orkaan Maria officieel aanzienlijk bijgesteld. In een half jaar na de ramp overleden 2.975 mensen. Eerder stond dat aantal nog op 64, maar uit een nieuw rapport blijkt dat er veel meer mensen dan gedacht door het noodweer om het leven zijn gekomen.

Het rapport is op basis nieuw onderzoek opgesteld. Dat onderzoek werd uitgevoerd door de George Washington University in Washington en werd gefinancierd door de overheid. In een herstelplan eerder in augustus gepubliceerd stond al te lezen dat de autoriteiten uit gingen van 1.427 doden, maar dit leidde nog niet tot officiële bijstelling van het dodental.

In het nieuwe rapport worden ook aanbevelingen gedaan voor veiligheidsmaatregelen bij toekomstige natuurrampen. Zo moeten er veel vaker rampenoefeningen worden gedaan en moeten er betere rampenplannen komen die zijn afgestemd op hevig natuurgeweld. Ook wordt er voortaan een register bijgehouden van Puerto Ricanen die extra kwetsbaar zijn bij een ramp.

Eerdere onderzoeken gedaan door verschillende universiteiten lieten al zien dat het dodental vermoedelijk veel hoger lag dan door de autoriteiten aanvankelijk werd erkend. Volgens onderzoekers van de universiteit Harvard stierven er als gevolg van de orkaan zelfs 4.600 mensen.

Onderzoeksmethoden

Dat de officiële en inofficiële tellingen in eerste instantie zo ver uit elkaar lagen, had er vermoedelijk mee te maken dat de autoriteiten niet de juiste onderzoeksmethodes hanteerden. Zo keken onderzoekers van de universiteiten bijvoorbeeld naar het aantal doden in een veel ruimer tijdsvlak. Ook werden langetermijneffecten meegewogen.

Lees hier onze reportage over de staat van het eiland een half jaar na Maria: Het kapotte eiland dat Amerika het liefst vergeet

De orkaan zorgde in september vorig jaar op het Caribische eiland voor grote schade aan onder meer elektriciteitsbedrijven, apotheken en supermarkten. Een deel van de Puerto Ricanen had daardoor langere tijd geen toegang tot hulpmiddelen en zat zonder elektriciteit. Bepaalde gebieden van het eiland waren daardoor lastig toegankelijk, wat de hulpverlening bemoeilijkte.

Puerto Rico geldt als Amerikaans grondgebied.