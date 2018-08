Wie wil er betalen voor YouTube?

Het is geen eenvoudige opdracht die Google, eigenaar van YouTube, zichzelf oplegt. Hoe verkoop je een betaalde muziekdienst van een videosite waar alle muziek, in alle denkbare uitvoeringen, al gratis te vinden is?

Woensdag gaat in Nederland YouTube Music van start. Voor een tientje per maand (15 euro voor het hele gezin) krijg je toegang tot een grote muziekbibliotheek. Het is ongeveer hetzelfde aanbod dat te vinden is bij Spotify, Deezer of Apple Music.

YouTube voegt daar een selectie van muziekvideo’s aan toe en een paar nieuwe trucs: zo kun je muziek zoeken via een stukje songtekst (‘een vers kopje thee’) of een omschrijving (‘dat hipsterliedje met dat fluitje erin’)

De meeste YouTube-kijkers zijn in feite luisteraars. 1,3 miljard mensen, 85 procent van het YouTube-publiek, gebruiken de videodienst voor muziek, schatte de platenbranche in 2017. De meeste mensen luisteren op hun telefoon, waarbij ze advertenties tolereren en het scherm aan moeten laten. Handig is het niet – wel gratis.

YouTube Music is een aparte app zonder die ongemakken, mits je een tientje per maand betaalt. Betaal je nog eens 2 euro extra, dan schrapt YouTube ook de advertenties bij alle video’s die elders op het platform staan. Die dienst heet YouTube Premium en is vanaf deze woensdag ook in Nederland verkrijgbaar. Het is de bedoeling dat er ook originele tv-programma’s te zien zijn.

Het is een nieuwe koers voor Google, dat het tot nu toe moet hebben van gratis webdiensten. De omzet (110 miljard dollar, 94 miljard euro), komt vooral van advertenties.

Magere vergoeding

YouTube deelt zijn advertentieinkomsten, maar de muziekindustrie klaagt al jaren over de magere vergoeding, in vergelijking met bijvoorbeeld Spotify. „Met YouTube Music krijgen artiesten er een nieuwe inkomstenbron bij”, zegt Candice Morrissey, die namens YouTube onderhandelt met platenmaatschappijen in Europa.

YouTube Music is beschikbaar als een aparte app voor iOS en Android, en er is een browserversie. Een abonnement kost 9,99 euro, voor familiegebruik betaal je 14,99.

In de betaalde versie kun je wisselen tussen video- en audiomodus. De app downloadt automatisch een lijst met twintig nummers op basis van je voorkeur, zodat je ook muziek hebt als er geen verbinding is. Er is ook een gratis versie van YouTube Music (net zoals Spotify een gratis versie heeft) , die videoadvertenties vertoont tussen de liedjes door. Google Play Music, de bestaande muziekdienst van Google, blijft voorlopig gehandhaafd in Nederland. De mogelijkheid om eigen mp3’tjes te uploaden – aanwezig in Google Play – ontbreekt vooralsnog in YouTube Music. YouTube Premium kost 12,99 per maand, en 17,99 euro voor een gezin. Deze dienst heette in de VS voorheen YouTube Red, bevat het betaalde YouTube Music-aanbod en verwijdert ook de advertenties in het bestaande YouTube aanbod. YouTube-makers die normaal geld verdienen met advertenties, krijgen een deel van de opbrengst van de abonnementskosten als YouTube Premium-klanten hun filmpjes bekijken.

YouTube Premium biedt toegang tot originele tv-programma’s maar er zitten nog geen Nederlandse producties bij. Apple Music, Spotify, Deezer en Amazon Music kosten 9,99 euro per maand (14,99 voor een gezinsabonnement). Voor gezinsabonnementen geldt dat ouders toestemming moeten geven als kinderen onder de 13 jaar ook gebruik maken van de dienst.



Tot nu toe had Google weinig succes met betaalde muziek. Er is een streamingdienst die al een paar keer van naam veranderde en waarvan Google nooit een aantal abonnees meldde.

YouTube Music heeft veel concurrentie. Spotify (83 miljoen abonnees wereldwijd) is in Nederland veruit de grootste muziekdienst. Apple Music (50 miljoen gebruikers) groeit snel.

Maar de grootste concurrent van een betaalde YouTube-dienst is YouTube zelf. Je vindt op de gratis versie vrijwel elke videoclip, coverversies van bekende hits, liveopnames uit het publiek, parodieën, gekopieerde live-dvd’s en repertoire dat door gebruikers is geüpload als full album, verpakt in een filmpje. YouTube slaagt er niet in om alle illegale uploads te verwijderen, ondanks geavanceerde software die muziek herkent.

Bij YouTube Music gaat het anders. Op verzoek van de platenmaatschappijen filtert YouTube video’s eruit die niet afkomstig zijn van professionele makers of de artiesten zelf. Er is een team van muziekredacteuren dat advies krijgt van de platenlabels. Deze aanpak wijkt af van de gratis versie van YouTube, waar algoritmes de dienst uitmaken.

Candice Morrissey vergelijkt het met de manier waarop YouTube een opgeschoonde versie voor kinderen samenstelt (YouTube Kids, niet in Nederland beschikbaar). Juist een adequate selectie en minder afleidende inhoud maakt YouTube Music tot een gewild product, denkt Morrissey.

Auteursrechtenspecialist Mauritz Kop vindt het begrijpelijk dat de platenindustrie controle wil hebben over welke video’s er te zien zijn bij de artiesten op YouTube Music. „Op de gratis versie van YouTube rouleren veel spontane liveopnames – ook slechte. Zulke video’s waarin een artiest vals zingt, slechte covers of remixen, bootlegs, mash-ups en memes kunnen slecht zijn voor je reputatie.”