Franse minister Hulot, het milieugezicht van Macron, stapt op

De Franse minister van Milieu Nicolas Hulot heeft dinsdagochtend onverwacht zijn vertrek bekendgemaakt. In een interview op radiozender France Inter zei hij teleurgesteld te zijn over de milieuambities van de regering van Emmanuel Macron. Hij heeft naar eigen zeggen Macron niet vooraf over zijn besluit ingelicht. “Ik wil mezelf niet meer voor de gek houden”, zei hij.

Het ontslag van Hulot is een zeer gevoelige klap voor de sowieso in moeilijkheden verkerende Franse president. Hulot, een voormalige televisiepresentator en milieuactivist, was sinds zijn aantreden de populairste minister van de Franse regering en het groene uithangbord van Macron. Maar de laatste maanden was duidelijk dat hij steeds meer alleen stond.

Ministerschap was een ‘lijdensweg’

Hulot, die bij zijn aantreden geen politieke achtergrond had, erkende dat zijn ministerschap een “lijdensweg” is geweest. “Ik heb mijn eisen moeten terugbrengen”, zei hij. Hij stond regelmatig lijnrecht tegenover minister van Landbouw Stéphane Travert. “Zijn we begonnen met het terugbrengen van de broeikasgassen? Het antwoord is nee. Zijn we begonnen het gebruik van pesticiden terug te brengen? Het antwoord is nee.”

Vanuit zijn oude werkomgeving, die van natuur- en milieuorganisaties, werd Hulot de laatste maanden veel bekritiseerd. Maandag nog was hij aanwezig bij een omstreden overleg van Macron met de politiek machtige Franse jagerslobby. Die kregen alles waar ze om vroegen: een verlaging van de prijs van een jachtvergunning en uitbreiding van het aantal vogelsoorten waarop geschoten mag worden.

Eerdere suggesties in Franse media dat Hulot op het punt stond zijn biezen te pakken, wees hij echter steeds van de hand. In oktober 2017 zei hij tegen Le Monde dat hij zichzelf een jaar zou geven “om te zien of ik van nut kan zijn”. Dat jaar is nu voorbij.