Forse groei toeristische sector in Nederland

Het belang van de toeristische sector voor de Nederlandse economie groeit. Nederlanders geven meer uit aan vakanties naar het buitenland via Nederlandse bedrijven en buitenlandse toeristen geven fors meer uit in Nederland. Door de groei is ook het aantal banen in de toeristische sector toegenomen.

De totale waarde van de toeristische bestedingen in de Nederlandse economie is het vorig jaar met 6,9 procent gestegen naar 82,1 miljard euro. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag na een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Driekwart van de groei is te danken aan de bestedingen van buitenlandse toeristen. Die stegen vorig jaar met 12,6 procent naar 29,9 miljard euro.

Het aantal overnachtingen van buitenlandse toeristen in Nederland is toegenomen naar 44 miljoen. Dat is een stijging van 11,5 procent ten opzichte van 2016. Amsterdam is goed voor één derde van al die overnachtingen. In de hoofdstad groeide het aantal met 13 procent.

“Buitenlanders weten Nederland steeds beter te vinden”, zegt een woordvoerder van het CBS. “Naast Amsterdam doen ook kleinere plaatsen, zoals Volendam en Giethoorn het goed. En watersportgebieden. Belgen en Duitsers gaan vooral naar de kust en strand, terwijl toeristen van verder veel op Amsterdam af komen.”

Toeristen in eigen land

Ook de bestedingen van Nederlandse toeristen in eigen land zijn toegenomen. In totaal gaven Nederlandse toeristen 3,6 procent meer uit in eigen land. Dat komt neer op bijna 30 miljard euro. Er werd vooral meer uitgegeven in de horeca. Ook hebben Nederlanders die op vakantie zijn gegaan naar het buitenland meer uitgegeven via Nederlandse bedrijven.

Belang toerisme groeit

De toegevoegde waarde van de toeristische sector groeide met 6,8 procent in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor naar 28,3 miljard euro. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen bedroeg de stijging 4,9 procent. De horeca droeg met ruim 11 miljard euro het meest bij aan de toegevoegde waarde. Het aandeel van toerisme in de Nederlandse economie is met 0,1 procentpunt gestegen ten opzichte van 2016 naar 4,3 procent.

Door de groei van het aantal bestedingen in de toeristische sector is ook het aantal banen in die sector toegenomen. In totaal werkten er vorig jaar 761.000 mensen in de toeristische sector, 3,8 procent meer dan in 2016. Vaak zijn dit deeltijdbanen. Omgerekend naar volledige banen was de sector in 2017 goed voor 455.000 voltijdbanen.