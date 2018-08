Endometriose Stichting winnaar NRC Charity Awards 2018

De Endometriose Stichting heeft de vakjuryprijs van de NRC Charity Awards gewonnen. Dat heeft de jury dinsdagavond bekendgemaakt in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. De stichting had volgens de jury de beste advertentie van alle deelnemende goede doelen.

De Endometriose Stichting zet zich in voor vrouwen die menstruatieklachten hebben die veroorzaakt worden door endometriose, een aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte groeit en daardoor klachten veroorzaakt.

De stichting wint een dubbele advertentiepagina in NRC Handelsblad en nrc.next met een mediawaarde van 50.300 euro en een online campagne ter waarde van 15.000 euro. Vakjuryvoorzitter Peter Vandermeersch, tevens hoofdredacteur van NRC, zegt: “Deze advertentie heeft enorme stopping power. Het trekt de aandacht, maar schreeuwt niet.”

Willem de Kooning Academie

De tweede prijs van de vakjury wordt gedeeld door drie stichtingen: Stichting Lezen & Schrijven, Plastic Soup Foundation en Voedselbanken Nederland. De goede doelen Vier het Leven en Pax Kinderhulp vielen in de prijzen in de categorie online. Ze wonnen daarmee een online campagne ter waarde van 15.000 euro. De publieksprijs ging na 19.578 stemmen naar het Diabetes Fonds, dat tevens een dubbele advertentiepagina krijgt.

De door kunststudenten gemaakte advertenties werden door een vierkoppige jury onder leiding van Peter Vandermeersch beoordeeld op vormgeving, beeldgebruik en de kracht van de boodschap. Naast Vandermeersch zaten Pim Gerrits (creatief directeur bij reclamebureau Lemz), Krista Rozema (art director bij reclamebureau KesselsKramer) en de hoofdredacteur van mediavakblad Adformatie, Susanne van Nierop, in de jury.

De NRC Charity Awards is in 2011 op initiatief van NRC in het leven geroepen om goede doelen te helpen bij het bereiken van hun doelgroep. NRC werkt samen met studenten van de Willem de Kooning Academie die de campagnes creëerden. Ruim 290 goede doelen wilden meedoen, waaruit 22 geselecteerd werden.

Bekijk hier de winnende creaties: