Deel gestolen dienstwapens justitie weer teruggevonden

Een deel van de dienstwapens die eind vorige maand werden gestolen uit een opslagplaats van justitie in Zutphen, is dinsdagochtend door de politie teruggevonden. De wapens lagen in een huis in de Gelderse plaats Otterlo, laat het korps weten. Er is nog niemand opgepakt.

De wapens werden in de nacht van zondag 29 op maandag 30 juli in Zutphen buitgemaakt bij een inbraak in een depot van de Dienst Vervoer & Ondersteuning, die voor justitie gevangenen vervoert. Volgens het dagblad de Stentor ging het om 25 Walther-pistolen en 450 kogels. De politie wil niet zeggen of dat klopt, en ook niet hoeveel dienstwapens er nu weer zijn teruggevonden.

Agenten troffen de wapens aan bij een grootschalige inval in de Otterlose woning. Er was informatie binnengekomen waaruit het team dat de zaak onderzoekt kon afleiden dat er in het huis mogelijk “aanwijzingen lagen”, aldus de politie. Ongeveer dertig mensen deden mee aan de operatie, onder wie specialisten van Defensie, digitaal rechercheurs en agenten met speurhonden. Het bos rond het pand is met een drone doorzocht.

‘Schade aangericht’

Over wat er bij de inbraak in juli precies is gebeurd, wil de politie zolang het onderzoek loopt nog geen uitspraken doen. Zo blijft onduidelijk hoe de daders de wapens uit de kluizen hebben gekregen waar ze normaliter in liggen opgeborgen. Vorige maand wilde een woordvoerder tegen NRC alleen kwijt dat er “schade was aangericht” bij de inbraak.

De politie zegt ook niet of er al concrete verdachten in beeld zijn. De leider van het onderzoek zegt in een verklaring alleen dat de vondst van de wapens “alle vertrouwen geeft” dat de politie de daders op het spoor zal komen.