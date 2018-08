Blauwdrukken 3D-geprinte vuurwapens toch online verschenen

De Amerikaan Cody Wilson heeft zijn veelbesproken ontwerpen voor 3D-geprinte vuurwapens dinsdag online gezet, ondanks een publicatieverbod dat een rechter hem een dag eerder oplegde. Door het vragen van een kleine vergoeding voor de blauwdrukken hoopt Wilson het verbod te omzeilen, zei hij volgens persbureau AP op een persconferentie.

Volgens Wilson, een vooraanstaand pleitbezorger van vrij wapenbezit, staan de blauwdrukken sinds dinsdagmorgen op internet. Hij zegt dat hij er al bijna vierhonderd heeft verkocht. Kopers kunnen de ontwerpen gebruiken om met hun 3D-printer een werkend plastic vuurwapen te produceren.

Lees ook: Wie een 3D-printer heeft, kan zelf een pistool van plastic maken. Hoewel: het lukte deze krant in 2013 nog niet.

Op Wilsons website staan nu zeven modellen, die allemaal te downloaden zijn voor een bedrag dat klanten zelf mogen invullen. Zij hebben de keuze uit Wilsons zelfontworpen pistool, de Liberator, maar ook uit bekende wapens als de AR-15, een Beretta-pistool en een afgeleide van de kalasjnikov.

‘Onherstelbare schade’

Maandag kreeg Wilson nog van een federale rechter in Seattle te horen dat zijn bedrijf Defense Distributed de blauwdrukken voorlopig niet online mag publiceren. Rechter Robert Lasnik waarschuwde voor “onherstelbare schade” als de bouwtekeningen op het web verschijnen.

Negentien staten en het hoofdstedelijke District of Columbia kregen met het besluit van Lasnik hun zin. Zij procederen tegen Wilson en diens bedrijf sinds het ministerie van Buitenlandse Zaken de publicatie van de blauwdrukken eind juli plotseling toestond. Daarmee hoopte de overheid een einde te maken aan een juridisch conflict met Wilson over de blauwdrukken dat al jaren liep.

Lees ook: Blauwdruk voor wapens 3D printen mag weer online

Tegenstanders van de 3D-printvuurwapens vrezen dat het online zetten van de ontwerpen de drempel naar het bemachtigen van een vuurwapen sterk verlaagt. In de Verenigde Staten ligt die toch al lager dan in veel andere landen, maar in reguliere wapenwinkels moeten klanten vaak nog een achtergrondcheck ondergaan voor ze een wapen mogen kopen. Met 3D-printwapens kunnen ze zo’n controle vermijden. Instabiele personen kunnen zo een vuurwapen bemachtigen, is de vrees.

Geen serienummers

Daarnaast maken critici zich zorgen dat de wapens moeilijk op te sporen zijn met metaaldetectoren. Ze zijn immers van plastic – alleen de slagpin is van metaal. Bovendien hebben de 3D-geprinte pistolen en geweren geen serienummers, waardoor het lastig is om ze te traceren.

Zelfverklaard libertariër en “data-anarchist” Wilson was zo’n vijf jaar geleden de eerste die ontwerpen voor printbare wapens online zette. Van het ministerie van Buitenlandse Zaken moest hij ze weer weghalen. Wilson zou wetten over wapenexport overtreden. In die regels maakte het ministerie vorige maand om het conflict met Wilson te beslechten een uitzondering.