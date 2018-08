Bertens vrij eenvoudig door naar tweede ronde US Open

Kiki Bertens heeft dinsdag zonder al te veel moeite de tweede ronde bereikt van de US Open. De tennisster won haar eerste partij op het grandslamtoernooi in New York in twee sets van de Tsjechische Kristyna Pliskova: 6-0, 7-5.

Al na één uur en negen minuten was Bertens klaar met Pliskova, de tweelingzus van de voormalige mondiale nummer één Karolina. Kristyna Pliskova staat 96ste op de wereldranglijst, 83 plekken lager dan Bertens. In de eerste set gunde de Nederlandse haar opponente geen enkele game. Daarna werd ze iets slordiger, zodat Pliskova in de tweede set van een 3-0-achterstand kon terugkomen naar 3-3. Het werd zelf 5-5, maar uiteindelijk was Bertens toch de sterkste.

No. 13 seed @kikibertens continues her dream summer with a 6-0, 7-5 victory against Kr. Pliskova in the opening round.#USOpen pic.twitter.com/saGihSsqsz — US Open Tennis (@usopen) 28 augustus 2018

Lees ook: Kiki Bertens wint in Cincinnati haar grootste titel tot nu toe

Bertens speelt in de tweede ronde hoe dan ook tegen een Amerikaanse. Haar tegenspeelster komt uit de partij tussen Francesca Di Lorenzo en Christina McHale. Op de US Open kwam Bertens nog nooit verder dan de tweede ronde. Vorig jaar werd ze al in de eerste wedstrijd uitgeschakeld.

Outsider

In New York geldt Bertens desondanks als een outsider voor de titel. Vorige maand won ze het prestigieuze toernooi in Cincinnati, dat net als de US Open wordt gespeeld op hardcourt. Haar tegenstander in de finale, de mondiale nummer één Simona Halep, is er al niet meer bij op het Amerikaanse grand slam. Halep verloor maandag in de eerste ronde van de Estse Kaia Kanepi.

Later op de dag komen ook Arantxa Rus en Robin Haase nog in actie.