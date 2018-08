Ajax waarschuwt supporters voor aanvallen in Kiev

Ajax heeft zijn supporters dinsdag gewaarschuwd om voorzichtig te zijn in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, waar de Amsterdamse voetbalclub het deze avond opneemt tegen Dynamo Kiev. Ajacieden zouden in Kiev zijn aangevallen door groepen Oekraïners, meldt de club via twitter.

“Wees vanavond en morgen extra alert en voorzichtig in de binnenstad. Helaas ontvangen we berichten dat Ajacieden worden aangevallen”, schrijft de club. De club heeft overleg gehad met de lokale autoriteiten. Fans wordt geadviseerd om naar Palais Ukraina te gaan, waar de politie aanwezig is, “om de veiligheid te waarborgen”. De politie begeleidt de supporters vanaf hier dinsdagavond naar het stadion.

“Supporters die hier geen gebruik van maken, worden nogmaals geadviseerd om voorzichtig te doen en vanavond met de taxi naar het stadion te reizen.”

Ajax speelt dinsdagavond een belangrijke wedstrijd tegen Dynamo Kiev. Als Ajax wint is de Amsterdamse club door naar de Champions League. Vorige week werd tegen Kiev in Amsterdam met 3-1 gewonnen.