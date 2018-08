Ajax in voetbalwalhalla, maar nog drie dagen onzekerheid over Ziyech

Op het moment dat de Sloveense scheidsrechter Damir Skomina dinsdag om 22.52 uur een einde maakte aan een van de belangrijkste wedstrijden van Ajax in tijden, waren er nog drie dagen, één uur en precies zeven minuten te gaan voordat vrijdag om 23.59 uur de transfermarkt sluit. Dan, tegen middernacht, zal duidelijk zijn of een van de beste spelers uit de eredivisie in Kiev zijn laatste duel voor Ajax heeft gespeeld.

Zo ja, dan mag Ajax Hakim Ziyech dankbaar zijn voor de inzet en finesse waarmee hij de club deze zomer op weg hielp naar de eerste deelname aan de Champions League in vier jaar, na een krachttoer van zes voorrondeduels die na de thuiszege (3-1) werd beslecht met 0-0 bij Dinamo Kiev.

Zo niet, dan mogen supporters zich in de handen knijpen dat Ziyech sowieso tot de winterstop nog in de Arena te bewonderen is. Als geen ander belichaamt hij wat de aanhang van oudsher wil zien. Niet alleen succesvol voetbal. Oók mooi voetbal.

Tandem met Tadic

Wie Ziyech dinsdag zag spelen in het laatste knock-outduel voor de groepsfase, zag een leider die het ritme bij Ajax bepaalt. Snel, kalm, snel, kalm. Sokken over de knieën, de rug licht gebogen. Als de bal voor zijn witte schoenen ligt: immer dreiging.

Met een bewuste steekpass door de benen van een opponent bracht hij Donny van de Beek in een oogwenk bijna tot scoren, zoals hij dat in de tweede helft bij Dusan Tadic deed. Ziyech doet het zo vaak dat het allang niet meer zo knap lijkt als het is. Zelf raakte hij de lat vanuit een vrije trap.

Donny van de Beek (l) wint het kopduel van Josip Pivaric. Foto Efrem Lukatsky/AFP

Hoewel hij zelf naar een transfer verlangde en flirtte met clubs als AS Roma, heeft Ajax zich de luxe verschaft dat het de speler (nog) niet hoeft te verkopen. De schatkist zit aardig vol en wordt dit seizoen alleen maar voller. Dankzij het bereiken van de groepsfase van de Champions League, goed voor een bonus van minimaal 40 miljoen euro, is Ajax in een klap gedekt voor de scheve transferbalans van deze zomer.

Shirtnummer 10

De voorbije jaren was het vanzelfsprekend dat er bij Ajax twee tot drie keer zoveel geld binnenkwam als eruit gaat. Maar nu was het andersom. 41 miljoen euro werd er uitgegeven, slechts , 17 miljoen kwam er binnen.

Directeur Marc Overmars zet alles op alles, mede met goedkeuring van de teruggekeerde clubman Danny Blind als commissaris. Overmars verraste met de aankoop van Serviër Tadic, de dribbelaar met wie Ziyech nu een tandem vormt. Beiden linkspoot, beiden creatief, beiden onvoorspelbaar in de goede zin van het woord.

Let wel: op de tandem trappen beide spelers het liefst net even harder dan de ander. Een verrijking of niet, echt lekker zat het Ziyech niet dat Tadic nummer 10 was beloofd, zijn nummer, omdat Overmars dacht dat hij zou vertrekken.

Wie dacht dat niet? Na jaren waarin hij zijn chagrijn soms amper kon verbergen leek een vertrek onvermijdelijk. Nu de markt in Engeland en Italië dicht is kunnen clubs uit Duitsland, Frankrijk en Spanje hem de komende dagen nog lokken. Maar: als het aan de staf van Ajax ligt zijn zij degenen die hem verleiden. Ziyech klikt zo goed met Tadic dat de club het dynamische duo liever niet uit elkaar haalt en zijn contract, lopend tot 2021, wil openbreken. Meer salaris? Dat zij zo. Trainer Ten Hag wil niets liever.

Zijn belang is duidelijk. Wie ook in de groepsfase wil schitteren, moet zijn kroonjuweel zien te behouden.