’50Plus breekt met eigen wetenschappelijk bureau om kritiek’

50Plus heeft de samenwerkingsovereenkomst met het eigen Wetenschappelijk Bureau opgezegd. Dat heeft Richard de Mulder, voorzitter van het bureau, gezegd tegen de Volkskrant. Volgens De Mulder ontstond de breuk doordat partijvoorzitter Geert Dales de wetenschappers te kritisch vond.

Het bureau stuurde een brief aan relaties waarin het zegt alle activiteiten te zullen opschorten. Dit omdat Dales “zich wil ontdoen van het huidige bestuur en de externe medewerkers die onze werkzaamheden ondersteunen en mede uitvoeren”. De breuk werd een week eerder telefonisch aangekondigd, aldus De Mulder. De verzonden brief is in handen van de Volkskrant.

Rapport

Oorzaak van het conflict is volgens De Mulder een kritisch evaluatierapport dat het bureau schreef na de Kamerverkiezingen van vorig jaar. Daarin stond dat 50Plus in de aanloop naar de stembusgang gehinderd werd door intern geruzie en een gebrek aan transparantie en professionaliteit. Lijsttrekker Henk Krol wist vaak niet waar en wanneer hij verwacht werd voor campagnebijeenkomsten. Het geheime rapport werd door NRC geopenbaard.

Na het verslag was volgens De Mulder kwaad bloed gezet en wordt nu afgerekend met het wetenschappelijk bureau, omdat het te kritisch zou zijn. Dales ontkent tegenover de Volkskrant dat hij streeft naar een minder onafhankelijk wetenschappelijk bureau. “Dat is je reinste flauwekul, echt lariekoek”, aldus de voorzitter. Op Radio 1 zei Dales dat de samenwerking ophoudt omdat het bureau geen inzicht in zijn financiën wil geven. Ook zou het niveau van de meeste medewerkers benedenmaats zijn.

Wetenschappelijke bureaus zijn denktanks die gelieerd zijn aan politieke partijen. Ondanks hun band met de partij opereren de bureaus onafhankelijk.