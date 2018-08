VS en Mexico sluiten akkoord over hervorming Nafta

De Verenigde Staten en Mexico hebben maandag overeenstemming bereikt over een vrijhandelsakkoord ter vervanging van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta - een belangrijke doorbraak voor het internationale handelsbeleid van president Donald Trump.

Het bilaterale akkoord tussen de twee landen maakt wat Trump betreft een formeel einde aan Nafta, het vrijhandelsverdrag tussen de VS, Mexico en Canada uit 1994 dat door de president wordt gehekeld als “een verschrikkelijk verdrag”. Trump zegt aparte onderhandelingen te zullen voeren met verdragspartner Canada.

“Ik zal het bestaande akkoord beëindigen”, zei Trump tijdens een persconferentie in het Witte Huis. “Nafta heeft een negatieve bijklank in de VS, want het was bedrog.” Trump heeft toestemming voor het nieuwe verdrag nodig van het Congres.

Het is niet direct duidelijk wat de positie van Canada wordt in de nieuwe handelsverhoudingen in Noord-Amerika. Canada is sinds juli afwezig bij de moeizame onderhandelingen over hervorming van Nafta, die al ongeveer een jaar lopen. Het land staat nu onder druk om akkoord te gaan met de afspraken tussen de VS en Mexico om Nafta in stand te houden als een handelsverdrag tussen drie landen. Amerikaanse vertegenwoordigers zeiden maandag te hopen dat Canada snel aan boord zou komen - hopelijk nog voor het einde van deze week.

Tijdens een telefoongesprek met de Mexicaanse president Enrique Peno Nieta voor de camera’s in de Oval Office sprak ook Peno Nieta herhaaldelijk de wens uit dat Canada deel zou blijven uitmaken van het nieuwe handelsakkoord. Trump zei echter dat de VS mogelijk “een apart verdrag” met Canada zullen sluiten. Hij dreigde importtarieven af te kondigen op auto’s die in Canada worden geproduceerd. De Noord-Amerikaanse autosector is in hoge mate geïntegreerd.

De Canadese regering heeft eerder laten weten niet zonder meer akkoord te zullen gaan met afspraken die ze niet in het belang van Canada acht. Een woordvoerder van de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland wees er maandag op dat “de handtekening van Canada nodig is” om Nafta te hervormen. “Wij zullen alleen een nieuw Nafta ondertekenen dat goed is voor Canada en goed is voor de middenklasse”, aldus Adam Austen tegenover Bloomberg.

Eerder op de dag schreef Trump, die vaak ruzie zoekt met Mexico, op Twitter: “Een grote deal met Mexico ziet er goed uit!”

Een van de struikelblokken bij de slepende onderhandelingen dat door de VS en Mexico is opgelost heeft betrekking op de zogenoemde ‘sunset clause’ die de regering-Trump in Nafta wilde opnemen: een bepaling dat het akkoord na vijf jaar zou automatisch aflopen, tenzij het wordt onderhandeld. Mexico en Canada verzetten zich al maanden tegen die stap, omdat het een onzeker investeringsklimaat zou scheppen.

Volgens de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer krijgt het verdrag wat de VS en Mexico betreft in plaats van vijf jaar een looptijd van zestien jaar, met om de zes jaar een proces om delen van het verdrag te herzien. Aan het einde kan het akkoord met zestien jaar worden verlengd, aldus Lighthizer.

Trump heeft het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag vaak gehekeld als een slecht handelsakkoord voor de VS, en gedreigd om het op te zeggen. Zowel Mexico als Canada zijn in hoge mate afhankelijk van handel met de VS. Ook een groot aantal Amerikaanse staten en sectoren hebben baat bij vrijhandel met de buurlanden van de VS.

Dit bericht wordt geactualiseerd.