Vierde FC Twente-directeur in drie jaar verlaat de club

. FC Twente kan op zoek naar een nieuwe directeur nadat Erik Velderman maandag heeft bekendgemaakt per direct terug te treden als bestuurder van de Enschedese eerstedivisieclub. Hij vertrekt „in goed overleg”, na een verzoek van de raad van commissarissen plaats te maken.

Velderman, begin 2017 aangetrokken om zijn financiële expertise, overzag na de degradatie uit de eredivisie afgelopen seizoen een sanering onder het personeel. Daarnaast moest bij de gemeente langs voor steun, toen forse maar te voorziene tegenvallers (opgeteld ruim tien miljoen euro) deze zomer het voortbestaan van de club bedreigden.

Nadat Jan van Halst, die als algemeen directeur en portefeuillehouder technische zaken met name verantwoordelijk wordt gehouden voor de degradatie, per 1 mei afzwaaide kreeg financieel en operationeel directeur Velderman de taak om FC Twente af te slanken en tegelijkertijd competitief te maken voor de strijd om promotie. Hij werd daarbij bijgestaan door technisch manager Ted van Leeuwen en interim-directeur Edward van der Veen, die nu met een volmacht van de raad van commissarissen statutair bestuurder van FC Twente is.

Wrevel

Bij de gemeente Enschede wekte Velderman wrevel door een extra garantstelling van 8 miljoen euro te verlangen onder een weinig subtiele dreiging van faillissement. Uiteindelijk lukte het hem om uitstel van aflossing en rente overeen te komen over een gemeentelijke lening en een eerdere garantstelling, terwijl een groep investeerders 14 miljoen euro inbracht in de vorm van een in aandelen converteerbare lening om de club van een mogelijke ondergang te redden.

Veldermans ‘eredivisiesalaris’, in het voorgaande boekjaar streek de directie ruim een half miljoen op, was ook bron van ergernis rond de noodlijdende club. Bij FC Twente leidde zijn gebrek aan gevoel met en ervaring in het voetbal tot moeizame werkverhoudingen.

Velderman is na Gerald van den Belt, Onno Jacobs en Jan van Halst de vierde statutair directeur in drie jaar die vertrekt sinds de club vanaf 2015 in bijna permanente staat van crisis verkeerde door het wanbeleid onder voorzitters Joop Munsterman en Aldo van der Laan in de jaren daarvoor.

FC Twente heeft vier punten na twee wedstrijden in de eerste divisie, waar het voor het eerst sinds 1983/84 in uitkomt. (NRC)