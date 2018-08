Storing verkeerstorens Schiphol zorgt opnieuw voor vertragingen

Het vliegverkeer van en naar Schiphol heeft sinds maandagmiddag opnieuw last van een computerstoring in de verkeerstorens op Schiphol. Daardoor kunnen vluchten niet optimaal worden afgehandeld. Sindsdien zijn tientallen vluchten vertraagd.

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) gaat het om een technische storing aan het reservesysteem voor de communicatie in de verkeerstoren. “Die begon aan het einde van de middag”, zegt een woordvoerder tegen NRC. “Hierdoor is tijdelijk een landingsbaan minder beschikbaar en dat zorgt evident voor vertragingen. We werken met man en macht aan een oplossing.”

Vaker storingen

Het is de tweede keer deze maand dat de luchtverkeersleiding kampt met een storing op Schiphol. Op 15 augustus lag het vliegverkeer een klein uur plat door problemen in het communicatiesysteem. Toen moesten vluchten die op dat moment nog in Nederlands luchtruim vlogen met behulp van een back-upsysteem veilig aan de grond worden gezet en werden vertrekkende vluchten tegengehouden. LVNL sprak destijds van “een uitzonderlijke storing”. In een verklaring benadrukt de instantie maandag dat de huidige storing niets te maken heeft met die van 15 augustus.

Eind april ging het eveneens mis op Schiphol. Toen strandden door een stroomstoring duizenden passagiers op de luchthaven. De betrokken partijen, de Veiligheidsregio Kennemerland, de Koninklijke Marechaussee en Schiphol zelf, schaalden toen te laat op. Ook communiceerden zij slecht onderling waardoor er niet adequaat gereageerd werd op de logistieke crisis die ontstond.