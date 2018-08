Politie zoekt Nederlanders voor betrokkenheid bij schietpartij Spa

De politie in België zoekt nog naar Nederlanders die betrokken zouden zijn geweest bij een schietpartij in het Belgische Spa waarbij een 38-jarige politieagent om het leven is gekomen. Zondag pakte de politie al een Nederlandse man op, dat liet het parket in Luik weten.

De schietpartij vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens de Belgische krant De Standaard zouden drie Nederlanders geweigerd zijn bij een café in Spa, waar dit weekend de Formule 1 werd gereden. Ze waren volgens de krant onder invloed van verdovende middelen en er ontstond ruzie. Een van hen zou een wapen hebben getrokken en de politie werd gebeld. De drie vertrokken in een taxi maar werden aangehouden door de politie. Hierna werd vanuit de auto het vuur geopend op de politieagenten. De 38-jarige agent kwam hierbij om het leven.

De Nederlanders sloegen op de vlucht en de politie startte een klopjacht. Zondagochtend werd Ivo T. opgepakt en verhoord. Volgens het parket moest het verhoor “abrupt” worden beëindigd en wordt het maandag voortgezet. Volgens De Standaard zou hij meermaals in slaap zijn gevallen tijdens het verhoor. Hij zou onder invloed zijn geweest van verdovende middelen. Het is niet duidelijk of de politie vermoedt dat T. de schutter is. Het parket komt in de loop van de dag met een nieuwe verklaring naar buiten.

Twee getuigen

Ook zoekt de politie nog “twee zeer belangrijke getuigen” die samen met de Nederlanders in de taxi zouden hebben gezeten ten tijde van de schietpartij. De twee zaten al in de taxi voordat de Nederlanders instapten, laat de politie weten in een opsporingsbericht. De politie vraagt de twee “met aandrang” zich te melden. Ook de bestuurder van de taxi is verhoord. Volgens de politie had hij niets met de schietpartij te maken.

Het is de derde keer dit jaar dat in België een politieagent wordt gedood. De politievakbond NSPV maakt zich zorgen: “Stop met dat gepamper en treedt keihard op tegen politiegeweld.” Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) liet zondag weten “sprakeloos” te zijn. “Diep respect voor deze agent, een moedig mens, zoals alle politiemensen die altijd die stap naar voren zetten.” Ook de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon spreekt over een “dramatisch voorval” en roept op tot de “strengst mogelijke bestraffing van geweld tegen politie”.

Het was dit weekend druk in Spa. De Grand Prix van België trok veel bezoekers, onder wie veel Nederlanders. Volgens De Standaard zouden de drie Nederlanders op een camping naast het F1-circuit zijn geweest voordat ze het café wilden bezoeken.