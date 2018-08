Politie komt met meer details over de aanhouding van Jos B.

De Spaanse politie heeft bekendgemaakt wat Jos B. bij zich had op het moment van arrestatie. Onder zijn bezittingen zijn een grote hoeveelheid aan overlevingsmiddelen gevonden. B. had onder andere visgerei bij zich, een boek over eetbare wilde planten, enveloppen met gedehydrateerd voedsel, laarzen en bergkleding en een veel verschillende soorten batterijen.

De aanhouding van B. is uitgevoerd door een team dat gespecialiseerd is in de arrestatie van voortvluchtige verdachten, meldde de Nederlandse politie vandaag.

De Spaanse politie heeft beelden verspreid van de aanhouding van B., "een van de meest gezochte mannen van Nederland van de afgelopen twintig jaar". Te zien is hoe hij op een heuvel nabij Castellterçol door speciale politie-eenheden in een klaarstaande auto wordt gezet.

De laatste keer dat B. was gezien, was in het Franse Sainte-Marie-aux-Mines. Daar hield hij zich bezig met bushcraften, voor langere tijd overleven in de natuur.

B. zou zich in de omgeving van het Spaanse Castellterçol bevonden hebben. Hij verbleef daar volgens de tipgever afwisselend in een tentje en een huis dat hij deelde met anderen.

Persconferentie alweer beëindigd, veel onduidelijk

De persconferentie is alweer beëindigd. Veel vragen blijven vooralsnog onbeantwoord. Zo is nog onbekend of B. al gehoord is door de politie. Ook over het vervolg van het onderzoek is nog niets gezegd. Spaanse media meldden maandag dat B. later op de dag wordt voorgeleid.

De moeder van Nicky Verstappen, Berthie Verstappen, sprak zondag in het radioprogramma Met Het Oog op Morgen de hoop uit dat B. zou gaan praten.

De pers is nog wel in de gelegenheid om vragen te stellen, maar dat moet in zogenoemde een-op-een-interviews.