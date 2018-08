Mondiale nummer één Halep verliest in eerste ronde US Open

Nummer één van de wereld Simona Halep is verrassend uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. De Roemeense tennisster werd op het grand slam in New York in twee sets verslagen door de Estse nummer 44 Kaia Kanepi: 6-2, 6-4.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de US Open dat de aanvoerster van de wereldranglijst er al na één partij uit ligt. Voor Halep is het niet de eerste keer dat het toernooi op een teleurstelling uitloopt. Vorig jaar verloor ze ook in de eerste ronde, toen van wildcardspeelster Maria Sjarapova.

Stunner on Louis Armstrong Stadium! Kaia Kanepi knocks out Halep 6-2, 6-4 and it's now the first time a top seeded woman has lost her opening round match at the #USOpen… pic.twitter.com/NIrKFM7gel — US Open Tennis (@usopen) 27 augustus 2018

Lees ook: Kiki Bertens wint in Cincinnati haar grootste titel tot nu toe

Kiki Bertens wist vorige week zondag ook al te winnen van Halep, die dit voorjaar op Roland Garros nog haar eerste grandslamtitel pakte. Bertens versloeg Halep in een razend spannende finale van het toernooi in Cincinnati. Het was de grootste zege in de loopbaan van de Nederlandse tot nu toe. Op de US Open, waar net als in Cincinnati gespeeld wordt op hardcourt, wordt ze als outsider gezien voor de titel.

Dinsdag moet de als dertiende geplaatste Bertens haar eerste partij spelen in New York, waar ze nog nooit verder kwam dan de tweede ronde. Ze neemt het op tegen Kristyna Pliskova uit Tjsechië. Arantxa Rus en Robin Haase zijn de andere Nederlanders in de eerste ronde van de US Open.