Italië laat bootmigranten aan land

De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zaterdagavond toegezegd dat alle migranten van kustwachtschip Diciotti in Italië van boord mogen. De Italiaanse katholieke kerk zal het grootste deel van hen opnemen. Ook Ierland en Albanië (een kandidaat-EU-lidstaat) nemen elk twintig van de opvarenden op.

Het schip met aan boord nog circa 150 migranten lag al dagenlang in de haven van de Siciliaanse stad Catania. Ongeveer dertig minderjarige migranten mochten woensdag het schip reeds verlaten.

De Italiaanse regering – een coalitie tussen de anti-migratiepartij Lega en de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) – wilde het overgebleven deel van de groep niet van boord laten, voordat er concrete afspraken waren gemaakt met de Europese Unie over de opvang van de overwegend Eritrese migranten.

Contributie opschorten

Tijdens het voorlezen van het besluit stelde Conte zaterdagavond dat Italië „ervan bewust moet zijn dat het solidariteitsgevoel zich maar moeilijk vertaalt in concrete afspraken”, doelend op de EU. In juni werd op een Europese top nog besloten dat migranten die aankomen in Italië, verdeeld moeten worden over andere Europese lidstaten. Ook eind vorige week was er overleg tussen Brussel en Rome.

Vrijdag dreigde de Italiaanse vicepremier Luigi Di Maio (M5S) daarbij om de 20 miljard euro contributie die Italië afdraagt aan Brussel op te schorten, mocht er geen Europese oplossing worden gevonden voor de Diciotti. Dit kwam de populistische Italiaanse regering op een waarschuwing van Brussel te staan. „Vingerwijzen en dreigen helpen niet”, stelde een commissiewoordvoerder.

Ook de Nederlandse premier Rutte zei vrijdag op zijn persconferentie na de wekelijkse ministerraad dat hij niet „schip voor schip” met de Italianen wil onderhandelen over het opnemen van migranten. Dreigen met staken van de contributie helpt niet, zei Rutte. „Volgens mij wil Italië een oplossing voor het migratievraagstuk, nu openen ze een nieuwe discussie.”

Dat de migranten niet van boord mochten, had te maken met het beleid van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini. Sinds hij in juni aantrad namens de Lega heeft hij zich fel gekant tegen de EU en haar immigratiebeleid.

Belastingbetaler

Vlak voordat Conte het besluit zaterdag aankondigde, liet Salvini tijdens een Lega-partijbijeenkomst weten dat de openbaar aanklager van Agrigento een onderzoek naar hem instelt. Salvini wordt verdacht van het in gijzeling nemen van de groep migranten. De oppositie had hem hier eerder ook van beschuldigd.

In reactie op het onderzoek zei Salvini op Twitter: „Als de aanklager een onderzoek naar mij wil instellen omdat ik onze landsgrenzen en veiligheid heb verdedigd, dan ben ik daar trots op.”

Ook stelde Salvini dat de katholieke kerk dankzij zijn inspanningen had besloten de migranten op te vangen, en dat deze oplossing „de belastingbetaler niets zou kosten”. Het besluit van de Italiaanse katholieke kerk valt samen met een bezoek van paus Franciscus aan Ierland dit weekend.