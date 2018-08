Tobal, De Vroedt en De Wolf & De Wit zijn kanshebbers Toneelschrijfprijs

De schrijvers George Elias Tobal, Eric de Vroedt en Willem de Wolf & Rebekka De Wit zijn dit jaar genomineerd voor de Toneelschrijfprijs. Die onderscheiding bekroont de beste Nederlandstalige theatertekst van het afgelopen seizoen.

Dat heeft het Vlaams Fonds voor de Letteren bekendgemaakt. De jury koos de drie genomineerde teksten uit 69 inzendingen.

De jury selecteerde drie teksten: FosterHuberHeyne van Willem de Wolf & Rebekka de Wit, The Nation van Eric de Vroedt en Woestijnjasmijntjes van George Elias Tobal.

Woestijnjasmijntjes werd vorig seizoen opgevoerd door de Toneelmakerij, in een samenwerking met George en Eran Producties. The Nation werd gespeeld door Het Nationale Theater. En FosterHuberHeyne was een coproductie van de Vlaamse gezelschappen de KOE en De Nwe Tijd en het Duitse Staatstheater Mainz.

De Toneelschrijfprijs – een geldprijs van tienduizend euro – bekroont een Nederlandstalige toneeltekst die het afgelopen theaterseizoen voor het eerst gespeeld werd en wil bijdragen aan een levendige Nederlandstalige toneelschrijfkunst. Tot vorig jaar heette de prijs de Taalunie Toneelschrijfprijs. Vorig jaar ging de onderscheiding naar Ilja Leonard Pfeijffer, voor zijn toneelstuk De advocaat.

De Toneelschrijfprijs is een Nederlands-Belgisch initiatief. De organisatie is in handen van de Taalunie, het Vlaams Fonds voor de Letteren, het Fonds Podiumkunsten en het Nederlands Letterenfonds.

Op vrijdag 7 september wordt op het Belgische Theaterfestival de Toneelschrijfprijs uitgereikt . Een van de drie genomineerde teksten wordt uitgekozen om in het Duits te worden vertaald. Dit gebeurt in het kader van een promotieprogramma voor Vlaamse en Nederlandse theaterteksten in het Duitse taalgebied.

De Nederlands-Vlaamse jury van de Toneelschrijfprijs 2018 bestaat uit Rob Vriens, Judith de Rijke en Nico Boon, onder leiding van jurysecretaris Steven Peters.