Blauwdrukken voor 3D-geprinte vuurwapens voorlopig niet online

De blauwdrukken van de Amerikaan Cody Wilson voor het 3D-printen van vuurwapens komen voorlopig niet op internet te staan. Een federale rechter in de stad Seattle heeft maandag het landelijke verbod verlengd dat hij Wilsons bedrijf Defense Distributed begin deze maand al oplegde, melden verschillende Amerikaanse media.

Negentien Amerikaanse staten en het hoofdstedelijke District of Columbia, die niet willen dat de blauwdrukken voor iedereen beschikbaar worden, kregen daarmee hun zin. Zij voeren een rechtszaak tegen Defense Distributed en het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat publicatie van de blauwdrukken eind juli toestond. Het besluit was onderdeel van een deal met Wilson die een einde moest maken aan een jarenlange gerechtelijke strijd tussen de overheid en de ontwerper van het printbare plastic pistool de Liberator.

Volgens rechter Robert Lasnik valt het grondwettelijke recht dat Wilson meent te hebben om de wapens te printen in het niet bij de “onherstelbare schade” die het vrijgeven van de blauwdrukken mogelijk kan opleveren. “Het maatschappelijk belang is sterk gebaat bij handhaving van de huidige situatie”, aldus Lasnik. Bij het uitspreken van zijn oorspronkelijke verbod op 1 augustus uitte hij soortgelijke bezwaren.

Liberator

Cody Wilson ‘Ik ben geen wapenhandelaar’ Cody Wilson (1988, Arkansas) is overtuigd wapenbezitter en fel gekant tegen controle door de staat. „Ik ben geen wapenhandelaar, ik help bij de informatievoorziening over wapens”, zei hij tegen The Guardian. Zo kreeg hij steun van zowel de lobby voor wapenbezit als activisten voor de vrijheid van meningsuiting.

De blauwdrukken van Wilsons eigen printbare wapen, de Liberator, stonden eerder al even online. Hij was de eerste die zulke ‘bouwtekeningen’ openbaar maakte. Met de blauwdrukken kan iedere bezitter van een 3D-printer een vuurwapen produceren - zonder een achtergrondcheck te ondergaan. Alleen de metalen slagpin moet elders worden ingekocht. Daarmee omzeilen de pistolen ook het verbod op vuurwapens die niet met een metaaldetector kunnen worden opgespoord.

Al snel nadat de ontwerpen op internet verschenen, moest Wilson ze er van Buitenlandse Zaken weer vanaf halen. Hij zou in overtreding zijn van wetten die gaan over de export van vuurwapens. Nadat Wilson vijf jaar had geprocedeerd tegen dat besluit, besloot de overheid vorige maand voor hem een uitzondering te maken in de regels over wapenexport. Zelfverklaard libertariër en anarchist Wilson had toen inmiddels al blauwdrukken van veel meer printbare wapens verzameld.

Tegenstanders vrezen dat de 3D-printpistolen in bezit komen van mensen die niet door een aanvraagkeuring zouden zijn gekomen bij het kopen van een normaal vuurwapen in de winkel. Dat de plastic wapens geen serienummer hebben en lastig zijn te detecteren, baart critici zorgen.