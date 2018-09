Modekwestie: Al vijf jaar geen goede broek te vinden

De kwestie

Wat moet ik in hemelsnaam voor broek aan? Ik (vrouw, 53, maat 40) draag al vijf jaar dezelfde spijkerbroek, omdat ik geen broek kan vinden die niet te laag, hoog, strak of wijd is.

Het advies

Najaar 2018 wordt een prima broekenseizoen. Jeans zijn allang niet meer per definitie skinny en van stretchstof en de wat gekledere broek met wijdere pijpen is bezig aan een comeback. Vroeger zou je geneigd zijn daar hakken of nette veterschoenen onder te doen, nu ziet zo’n broek er eigenlijk het best uit met sneakers.

Ook terug van weggeweest: corduroy, oftewel ribfluweel. Als de rib dik en vol is, kan het breder maken, maar een smalle staat eigenlijk iedereen. Corduroy ziet er na de lange afwezigheid weer fris uit, heeft een rijkere uitstraling dan denim en is toch sportief. Kies liefst wel een zonder stretch; stretch maakt de pijpen snel een beetje slap. Met een beetje geluk vindt u er een bijpassend jasje bij – het pak voor vrouwen is (eindelijk) terug.

