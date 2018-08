Vettel wint Grand Prix van België, Verstappen derde

Max Verstappen heeft van de Grote Prijs van België een Nederlands feestje gemaakt. Voor het oog van tienduizenden luidruchtige landgenoten op de tribune langs het circuit van Spa-Francorchamps bekroonde hij een geslaagde inhaalrace met de derde plaats, achter de winnaar Sebastian Vettel en wereldkampioen Lewis Hamilton.

A dominant victory for Sebastian Vettel in Spa! Both @ForceIndiaF1's in the top 10 👏#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/rqaNIw0kHY — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

De Britse koploper van het WK-klassement zag Vettel zijn achterstand tot zeventien punten verkleinen, met nog acht races te gaan.

Inhaalrace

Verstappen moest van de zevende positie starten omdat zijn ploeg Red Bull tijdens de kwalificatie de weersomstandigheden verkeerd inschatte. De Nederlander reed zijn snelste rondjes in de regen en zag tot zijn afgrijzen dat het droog werd toen hij de baan al had verlaten. De start van de Grote Prijs van België was echter zo tumultueus dat Verstappen het podium al in de eerste meters van zijn inhaalrace in zicht kreeg.

Verstappen: "We stayed out of trouble and I'm very happy to be on the podium here" #BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/HGBKG4Qsk3 — Formula 1 (@F1) August 26, 2018

Nico Hülkenberg remde te laat voor de eerste bocht en botste zo hard op de wagen van Fernando Alonso dat de Spanjaard over de bolide van Charles Leclerc vloog. Voor de drie hoofdrolspelers van de spectaculaire crash was de race meteen afgelopen.

WHOO!! Wat een megaklapper bij de start op Spa 💥😱#BelgianGP #ZiggoSportF1 pic.twitter.com/SJcR3gqPPC — Ziggo Sport F1 (@ZiggoSportF1) 26 augustus 2018

Maar er waren meer slachtoffers. Kimi Räikkönen reed lek. De Fin probeerde het nog even maar merkte dat zijn Ferrari veel meer schade had opgelopen. De Red Bull van Daniel Ricciardo verloor een vleugel, hetgeen hem een achterstand van twee rondjes kostte voordat hij na 31 ronden helemaal uitviel. Omdat Valtteri Bottas achteraan moest starten vanwege een gridstraf lonkte plotseling de derde plaats voor Verstappen.

(ANP)