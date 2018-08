‘Vaticaan wist al langer van misbruik door oud-kardinaal McCarrick’

Paus Franciscus had van het misbruik gepleegd door Theodore McCarrick kunnen weten en kwam te laat in actie. Dat zegt de Italiaanse pauselijke diplomaat en aartsbisschop Carlo Maria Viganò in een open brief van elf pagina’s, gepubliceerd op de website LifeSiteNews. Daarin roept hij paus Franciscus op om af te treden. De authenticiteit van de brief is door het Vaticaan niet bevestigd.

Viganò stelt dat Franciscus kort nadat hij in maart 2013 als paus was aangetreden, probeerde om McCarrick te laten rehabiliteren. Viganò concludeert dat Franciscus al vanaf 2013 wist van het misbruik van jongens en volwassen seminaristen, of dit op z’n minst had kunnen weten. Aanklachten tegen McCarrick zouden jarenlang stelselmatig onder de pet zijn gehouden, ook door de voorganger van Franciscus, paus Benedictus XVI. In juli werd McCarrick, een van de meest vooraanstaande figuren in de Amerikaanse katholieke kerk, zijn plaats in het College van Kardinalen afgenomen. Dat was in geen tachtig jaar voorgekomen.

Sancties op McCarrick

Paus Benedictus zou ervoor hebben gekozen om McCarrick omstreeks 2009 strenge sancties op te leggen; zo zou hij niet hebben mogen reizen en niet in het openbaar hebben mogen optreden. Paus Franciscus probeerde de Amerikaanse geestelijke op zijn beurt te rehabiliteren, maar wist volgens Viganò al vanaf 2013 van de sancties die Benedictus had opgelegd. Uiteindelijk volgden ook sancties van Franciscus.

Verder stelt Viganò dat hij kardinaal Donald Wuerl van Washington op de hoogte had gesteld, maar Wuerl heeft tot dusver altijd ontkend dat hij iets van het misbruik wist. Het Vaticaan en de paus, die momenteel in Ierland op bezoek is, hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

‘Stiltecultuur doorbreken’

Viganò eist van de huidige paus Franciscus volledige openheid over de situatie met McCarrick. Ook roept hij de kerk en met name bisschoppen op om de wijdverspreide “stiltecultuur te doorbreken” door gevallen van seksueel misbruik bij de autoriteiten te melden.

Eerder riep Viganò McCarrick al op om op te stappen, na meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik. De Amerikaanse kerk achtte ten minste één aanklacht van misbruik geloofwaardig. Sindsdien zijn meerdere slachtoffers van McCarrick naar buiten getreden met hun verhaal. Viganò wil nu dat kardinalen en bisschoppen die het seksueel misbruik van McCarrick bewust hebben verzwegen opstappen. Franciscus moet daarin het goede voorbeeld geven, vindt hij.

Misbruik in Pennsylvania

De aantijgingen tegen McCarrick hebben er mede voor gezorgd dat men kopen wil zien rollen, schrijft persbureau AP. Behalve de beschuldigingen tegen McCarrick, speelt ook een verwoestend rapport van de openbaar aanklager in de staat Pennsylvania een grote rol in woede over de Amerikaanse katholieke kerk. Meer dan duizend kinderen werden de afgelopen zeventig jaar in alleen al Pennysylvania misbruikt. Er gaan dan ook stemmen op voor een groot Vaticaan-breed onderzoek naar het misbruik in Amerika en naar McCarrick, om helder te krijgen wie waarvan wist.