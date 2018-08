Toneelschrijver Neil Simon (91) overleden

Toneelschrijver Neil Simon is zondag op 91-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The New York Times op basis van Simons zaakwaarnemer.

Simon schreef tussen 1960 en de jaren negentig meer dan veertig toneelstukken, die Broadway bijna zonder uitzondering domineerden. Tussen 1965 en 1980 werden zijn stukken meer dan negenduizend keer opgevoerd. Op een goed moment in 1966 waren er vier stukken van Simon tegelijk te zien in het populaire theaterdistrict in New York.

Zijn bekendste toneelstukken waren onder meer Barefoot in the Park, Sunshine Boys en The Odd Couple. Van dat laatste stuk werd in 2004 een Nederlandstalige versie gespeeld. Meerdere stukken zijn verfilmd en The Odd Couple werd tot twee keer toe als sitcom op de Amerikaanse televisie vertoond.

Neil Simon werd dertien keer genomineerd voor een Tony Award, de belangrijkste toneelprijs in de Verenigde Staten. Hij won er vier: drie keer voor een stuk, en één oeuvreprijs. Simon had verder onder meer een Pulitzer Prize in de categorie drama en een Mark Twain Award thuis staan.

Simon kreeg in 1995 een Kennedy Center Honor-medaille omgehangen door toenmalig president Bill Clinton voor zijn bijdrage aan kunst en populaire cultuur in de Verenigde Staten. “Simon daagt ons en zichzelf uit onszelf nooit te serieus te nemen”, zei Clinton toen.