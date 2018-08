Ten minste 240 gewonden bij reeks aardbevingen Iran

In west-Iran zijn zondagochtend door een reeks aardbevingen 241 gewonden gevallen. Ook kwamen twee personen om het leven, aldus persbureau AP op basis van staatsmedia. Aardbevingen komen in Iran vaak voor.

Het ging om drie schokken met een kracht van 6, 4,4 en 4,2. Het gebied rondom de steden Javanrud en Tazeabad werd het hardst getroffen. Volgens de staatstelevisie is een van de twee dodelijke slachtoffers een zeventig jarige man die door een hartaanval tijdens de schokken om het leven kwam.

De meeste gewonden konden na een korte behandeling in het ziekenhuis weer naar huis terugkeren. Door de bevingen viel op een aantal plekken de stroom uit, schrijft persbureau Tasmin. Ook was er tijdelijk geen schoon stromend water waardoor mensen gedwongen op straat sliepen.

Breuklijnen

Met name in het westen van Iran komen door het groot aantal breuklijnen in de aardkorst veelvuldig aardbevingen voor, vooral in de provincie Kermanshah. In november vorig jaar kwamen daar bij hevige bevingen honderden mensen om het leven en nog eens duizenden raakten gewond. Veel huizen op het platteland zijn gemaakt van klei en modder waardoor deze bij schokken makkelijk instorten.

De locatie van de aardbeving, bij schatting: