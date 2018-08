Rijn bij Lobith bereikt laagste peil ooit

De Rijn heeft bij het Gelderse Lobith nog nooit zo laag gestaan als zaterdag. Rijkswaterstaat meet daar elke tien minuten het waterpeil, en kwam zo zaterdag aan het eind van de dag uit op een gemiddelde van 6,87 meter boven NAP.

Dat peil werd vrijdag ook al eens gemeten, maar Rijkswaterstraat spreekt pas van een record als het om een daggemiddelde gaat. Dat lukte zaterdag pas. Daarmee is de laagste stand ooit tot nu toe, 6,89 meter boven NAP in 2011, uit de boeken. Dat meldt persbureau ANP.

Het lage water heeft gevolgen voor de binnenvaart. Die leidt volgens het ANP al weken schade door de waterstand. Zo kan er minder vracht vervoerd worden, en lopen schepen in de Waalbocht bij Nijmegen aan de bodem.

Tekst loopt door onder de kaart

De waterstand in de Rijn schuurt al een aantal weken tegen het laagste punt aan. Rijkswaterstaat verwacht in de komende dagen alweer een stijging. Het heeft dit weekend in Duitsland geregend. Het regenwater dat in de Rijn is gestroomd bereikt dan Nederland.

De komende week is er in Duitsland en Zwitserland weinig regen voorspeld. Rijkswaterstaat voorziet voor dan dus ook weer een daling van de Rijn.