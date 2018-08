‘Premier May geeft opdracht voor Brits satellietproject’

De Britse premier Theresa May heeft opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een Brits satellietproject. Dat schrijft de Britse krant The Telegraph zondag. De Britten nemen nu nog deel aan het Europese satellietsysteem Galileo, de bijna voltooide EU-versie van het Amerikaanse GPS. Na de Brexit is dat in verband met veiligheidsprocedures waarschijnlijk niet meer mogelijk.

Met de plannen zou 100 miljoen pond (omgerekend ongeveer 110 miljoen euro) gemoeid zijn. Het Britse satellietprogramma moet kunnen concurreren met Galileo, schrijft The Telegraph. Het besluit van May om toch een eigen systeem op te tuigen, komt nadat de Europese Commissie stelde dat Britse deelname aan het programma om veiligheidsredenen niet meer mogelijk is na de Brexit. Zo zou het niet veilig zijn om Britse militairen toegang te laten behouden tot het versleutelde deel van het netwerk. Volgende week zou het plan voor een eigen Brits systeem officieel worden aangekondigd.

Bij Galileo blijven

De Britten wilden tot dusver in het satellietproject blijven. De dertig Galileo-satellieten spelen een belangrijke rol op het gebied van defensie, het terrein waarop het VK juist met de EU wilde blijven samenwerken.

Toch werd de optie voor een eigen programma al vaker voorzichtig geopperd, ook al is dat financieel vermoedelijk niet gunstig voor de Britten. Een woordvoerder van de Londense denktank CER (Centre for European Reform) zei eind maart dat “dit een van de eerste concrete voorbeelden van de grote industriële nadelen is die het VK door Brexit kan gaan ondervinden”. Volgens experts zou een Brits systeem mogelijk drie miljard pond kunnen gaan kosten, aldus persbureau Reuters.

Naar schatting hebben Britse bedrijven de afgelopen jaren veel verdiend aan de bouw van Galileo-onderdelen, zo’n 1,2 miljard euro. In 2020 moet het hele satellietsysteem zijn voltooid en kan het worden gebruikt voor navigatie met smartphones maar ook bij militaire operaties.