Paus vraagt om vergiffenis voor misbruik in de kerk

Paus Franciscus heeft tijdens een toespraak in het Ierse Knock om vergiffenis gevraagd voor “het schandaal en verraad” dat slachtoffers van seksueel misbruik door katholieke geestelijken gevoeld hebben.

De grote hoeveelheid aan onthullingen en verhalen over misbruik in de katholieke kerk stapelt zich wereldwijd op. Zaterdag had Franciscus dat al een “plaag” genoemd. Na een ontmoeting met Ierse misbruikslachtoffers zegde hij toe zich nog harder in te willen zetten voor de beëindiging daarvan. Zondag bezocht hij het heiligdom van Knock, waar hij na afloop tienduizenden mensen toesprak.

“Niemand van ons raakt niet ontroerd door de verhalen van jonge mensen die slachtoffer zijn geweest van misbruik, van hun onschuld zijn beroofd en met littekens zijn achterblijven.”

Franciscus is de eerste kerkelijk vader in veertig jaar die een bezoek brengt aan het van oudsher zeer katholieke Ierland. Zijn bezoek aan Knock, waar volgens de overlevering in 1879 de maagd Maria verscheen, trok een aanzienlijk minder groot publiek dan in 1979. Paus Johannes Paulus II trok toen zo’n 400.000 mensen naar het stadje in het westen van Ierland.

McCarrick

Naar Franciscus luisterde zondag volgens persbureau Reuters ongeveer een tiende daarvan. Zij hoorden hem praten over een “open wond” die de kerk uitdaagt vastberaden en beslissend achter de waarheid aan te gaan. Franciscus zelf werd er zondagochtend nog van beschuldigd de waarheid over het misbruik door Theodore McCarrick verborgen te hebben gehouden.

In de Ierse stad Tuam is een massagraf met honderden baby’s. Actiegroepen willen meer aandacht voor de inktzwarte bladzijdes uit het verleden van de Ierse kerk en zijn teleurgesteld over de eerste dag van het pausbezoek.

Aartsbisschop Carlo Maria Viganò riep Franciscus zondag in een open brief daarom op op te stappen. De paus zou al bij zijn aantreden in 2013 op de hoogte van zijn geweest van het misbruik door de Amerikaan McCarrick, die in juli zijn plek in het College van Kardinalen was verloren. Het Vaticaan had zondagmiddag nog niet officieel gereageerd op die beschuldiging.

