Nederlandse verdachte opgepakt schietpartij Spa

De politie in het Belgische Spa heeft zondagmiddag een Nederlandse man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodschieten van een politieagent. Dat bevestigt het parket in Verviers, meldt persbureau ANP. Volgens Belgische media is de Nederlander gewond geraakt bij zijn arrestatie. Hij verzette zich en werd door de politie neergeschoten. Dit is nog niet bevestigd door het parket.

In de nacht van zaterdag op zondag werden politieagenten vanuit een auto onder vuur genomen. Volgens het parket werd de verdachte samen met een groep andere Nederlanders de toegang tot een café geweigerd. Hierna werd de politie gebeld. De politie controleerde de auto van de Nederlanders waarna de 38-jarige politieagent door een van de passagiers zou zijn doodgeschoten. Het is niet duidelijk of de man die is opgepakt ook verdacht wordt van het doden van de politieagent.

De verdachten wisten te ontkomen en de politie startte een klopjacht. Op beelden is te zien hoe de politie met onder andere een helikopter zoekt naar de voortvluchtigen.

Grand Prix

Volgens Belgische media hield de Nederlandse verdachte zich schuil in het bos. Het zou gaan om een man tussen de 20 en 30 jaar oud. Er is geschokt gereageerd op het overlijden van de agent. Zo sprak de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon via Twitter zijn medeleven uit. De Belgische premier Charles Michel noemt de dood van de agent op Twitter “een aanval op onze democratische samenleving”.

JanJambon Jan Jambon Dramatisch voorval in Spa. Mijn diepste medeleven met de nabestaanden van de overleden politieman en alle steun aan zijn collega’s van de lokale politie. 26 augustus 2018 @ 05:39 Volgen

Het is dit weekend druk in Spa. Zondagmiddag wordt op het circuit van Spa de Grand Prix van België gereden. Hier komen veel bezoekers op af, onder wie veel Nederlanders. De 500 politieagenten die op de been zijn, houden zondagmiddag een minuut stilte.