Zeker vier doden bij schietpartij in Florida

Bij een schietpartij in Jacksonville, Florida, zijn zondagmiddag (lokale tijd) meerdere doden gevallen. Eén verdachte is dood. Volgens lokale media doodde hij zichzelf. De politie onderzoekt nog of er meer verdachten zijn.

De schietpartij vond plaats in de GLHF Game Bar waar op dat moment een videogame-toernooi aan de gang was. The New York Times meldde zondag dat er zeker twaalf geweerschoten te horen waren. Vlak voor het vuur werd geopend was op de livestream te zien hoe een rode laserpunt verscheen op de borst van een van de gamers. Daarna ging het beeld op zwart.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting

Het politiekorps van Jacksonville spreekt op Twitter van ‘meerdere doden’. De lokale zender News4Jax heeft het over vier doden, en “ongeveer tien gewonden”. De burgemeester en sheriff van Jacksonville komen op een later moment met een toelichting voor de media.

Mayor @lennycurry and Sheriff Williams are in contact regarding the ongoing situation at the Landing. Please follow @JSOPIO and all instructions from the Sheriff's office regarding movement downtown. The mayor and Sheriff are expected to address media later today.

— City of Jacksonville (@CityofJax) August 26, 2018