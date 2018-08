Jos B. aangehouden in Spanje

Jos B., de verdachte van de moord op Nicky Verstappen in 1998, is zondagmiddag aangehouden in Spanje. Dat meldt de politie zondag. De 55-jarige man wordt vastgehouden in een politiecel.

B. wordt op korte termijn overgeleverd aan Nederland. De autoriteiten kwamen hem op het spoor na een tip van een getuige, die hem herkend had aan de hand van een foto die woensdag door de politie was verspreid.

De afgelopen dagen kwamen er meer dan duizend tips binnen over de verblijfplaats van B.. Hij kwam deze week naar boven als hoofdverdachte voor de moord op Nicky Verstappen in 1998. B.’s DNA was gevonden op de kleding van de destijds 11-jarige jongen. Dat gebeurde in januari tijdens een grootschalig DNA-onderzoek onder 20.000 mannen. Het was het grootste DNA-onderzoek uit de Nederlandse geschiedenis. De politie sprak op een persconferentie woensdag van een “honderd procent match”, waarna een internationaal opsporingsbevel werd uitgevaardigd.

De tiplijn blijft voorlopig in werking, omdat de politie nog steeds meer informatie hoopt te krijgen. De politie bedankte zondagavond iedereen die tips heeft gestuurd in een video.

Samenwerking

B. werd aangehouden door de Spaanse politie met hulp van de Nederlandse autoriteiten. Hoofdofficier Jan Eland geeft maandagochtend verdere toelichting op de aanhouding. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zei dat de man op zo’n 50 tot zestig kilometer van Barcelona werd opgepakt in een open veld. De Vries vertelde dat B. nog niets heeft gezegd tegen de Spaanse politie.

Jos B. wordt in deze zaak verdacht van drie misdrijven: moord of doodslag, wederrechtelijke vrijheidsberoving en een zedendelict. Over dat laatste wilde het Openbaar Ministerie uit onderzoeksbelang nog niets nader bekendmaken. In 1985 kreeg B. twee maanden proeftijd opgelegd na ontucht met twee 10-jarige jongens.

DNA

B. had in 1998 voor zover bekend geen enkele connectie met Verstappen of diens woonplaats Heibloem. Zelf woonde hij op het moment van de moord in het Limburgse Simpelveld, zestig kilometer verderop. Hij bleek in oktober vorig jaar naar het buitenland te zijn vertrokken. Sinds april ontbrak ieder spoor van hem en gaf de familie van B. hem op als vermist. Hij werd voor het laatst gezien in de Franse Vogezen.

Na de persconferentie van woensdag plaatste de politie B. op de Nationale Opsporingslijst. Ook werd hij op de most wanted-lijst van Interpol geplaatst. Na zijn aanhouding werd B. van de lijsten afgehaald.

De elfjarige Nicky Verstappen verdween in augustus 1998 spoorloos uit een kamp van het plaatselijke jeugdwerk op de hei bij het Zuid-Limburgse Brunssum. Anderhalve dag later werd zijn lichaam gevonden in een dennenbos op ruim één kilometer van het kamp. De toen 35-jarige Jos B. werd in de omgeving door de autoriteiten staande gehouden, maar werd toen slechts gezien als een toevallige passant. In 2001 werd hij nog eens verhoord in een zogeheten second opinion-onderzoek.