Iraanse minister van Financiën ontslagen

Het Iraanse parlement heeft zondag ingestemd met het ontslag van de minister van Economische Zaken en Financiën Masoud Karbasian. Dat meldt persbureau Reuters op basis van berichtgeving in de Iraanse staatsmedia. Volgens critici deed de minister niet genoeg om de economie te stimuleren nadat de Amerikaanse president Donald Trump economische sancties tegen het land had uitgevaardigd.

Volgens een woordvoerder van het parlement stemden 137 parlementariërs in met het ontslag, 121 stemden tegen. Karbasian is de derde topfunctionaris die in korte tijd moet vertrekken vanwege de economische malaise. Eerder deze maand werd de minister van Arbeid Ali Rabiei ontslagen en verving president Hassan Rouhani het hoofd van de Iraanse centrale bank.

Economische problemen

Het gaat economisch niet goed in het land. De werkeloosheid is groot en de munt is de afgelopen maanden sterk gedevalueerd. In juni probeerden de autoriteiten de daling nog een halt toe te roepen door een verplichte wisselkoers vast te stellen, maar dit mislukte. De prijsstijgingen zorgen in Iran voor protesten.

De Verenigde Staten zeiden dit voorjaar het nucleair akkoord tussen de Verenigde Staten, Iran en de internationale gemeenschap eenzijdig op. Eerder deze maand legde het land Iran economische sancties op. De minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif beschuldigde de VS zondag van het voeren van een “psychologische oorlog” tegen zijn land.

De Europese Unie probeert de relatie met Iran nog te redden. Begin deze maand kondigde de EU aan om Europese bedrijven ertoe te bewegen zaken te blijven doen met Iran, ondanks dreigende Amerikaanse boetes. De EU hoopt het nucleaire akkoord te handhaven.

