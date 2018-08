‘Ik heb een hekel aan koken’

IN

„Ik begon mijn carrière met het maken van een poster waar ik met tien armen op stond, om in beeld te brengen wat ik allemaal kon. Met die poster en een heleboel appeltaarten ben ik langs bedrijven gegaan waar ik graag opdrachten wilde doen. Mensen waren vaak verbaasd en vroegen zich af wat ik kwam doen. Maar niemand slaat een taart af, en zo kwam ik toch her en der bij de directeur aan tafel om uit te leggen dat ik voor ze aan de slag wilde. Dat werkt toch beter dan een brief die ergens op een stapel terecht komt.

„Je moet creatief zijn als je afstudeert in de crisis en er nergens een vaste baan te krijgen is. Door mijn aanpak heb ik aardig wat opdrachtgevers gevonden. Eerst als copywriter, want ik heb communicatie en media gestudeerd. Inmiddels richt ik me meer op storytelling. Ik help ondernemers het achterliggende verhaal van hun product te vertellen. Daarvoor geef ik trainingen, coach ik mensen en houd ik presentaties.

„Toen ik vier jaar geleden begon met werken, factureerde ik per uur. Inmiddels hanteer ik vaste prijzen voor de periode die ik nodig heb voor een opdracht, en dat betaalt zich uit. Ik weet dat ik, zeker vergeleken met mijn leeftijdsgenoten, onwijs veel verdien. Ik praat er daarom ook niet veel over. Maar ik werk er wel heel hard voor.”

Inkomen: gemiddeld 4.000 euro netto Gezamenlijke lasten: woonlasten (1.030 euro), internet en tv (50 euro), abonnementen (25 euro), boodschappen (400 euro), uit eten (400 euro), schoonmaker (100 euro), twee chihuahua’s (40 euro) Privé lasten: verzekeringen (130 euro), sportschool (15 euro), kleding (minimaal 100 euro) Laatste grote aankoop: ticket naar Mexico (600 euro) Sparen: 1.000 per maand (persoonlijk en zakelijk), 200 euro (gezamenlijk)

UIT

„Mijn vriend en ik wonen nu nog in een huurhuis, maar we zijn voorzichtig aan het kijken naar een koophuis, ook in Dordrecht. Daarvoor zetten we maandelijks geld opzij. Het liefst zouden we een huis met een tuin kopen. Ons droomhuis staat aan het water dichtbij een park, maar dat kost 1,5 miljoen euro. Toch vind ik het goed ernaar te streven ooit de mogelijkheid te hebben zo’n soort huis te kopen.

„Waar bij mij vrij veel geld aan opgaat is roken. Ik rook al sinds mijn vijftiende en ook best wel veel. Al snel een pakje per dag. Per maand is dat een kostenpost van rond de 200 euro. Ik heb één keer geprobeerd te stoppen, dat is alweer tien jaar geleden. Roken gaat zo makkelijk; ik werk vooral vanuit huis, dan steek je zo een sigaret op. Ik denk dat ik wel kan stoppen als ik er echt klaar voor ben. Maar dat is nu nog niet het geval.

„Naast roken is eten buiten de deur ook een flinke kostenpost. Mijn vriend en ik zeggen wel eens tegen elkaar dat het wat minder mag, maar dat lukt eigenlijk nooit. Ik heb een hekel aan koken dus ik doe dat bijna niet. En van schoonmaken kan ik trouwens ook niks. Ik ben te chaotisch en te slordig. Toen ik nog thuis woonde riep ik al dat ik later een schoonmaker zou nemen. Die hebben we nu, en het neemt me ontzettend veel frustratie uit handen.”