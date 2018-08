Feyenoord wint in Heerenveen in doelpuntrijk duel

Feyenoord heeft zondagmiddag in een spectaculair duel met 3-5 gewonnen van sc Heerenveen. Eerder op de dag walste Willem II in eigen huis Heracles Almelo plat. In de Galgenwaard eindigde de match tussen FC Utrecht en VVV-Venlo in een 1-1 gelijkspel.

Sc Heerenveen - Feyenoord: 3-5

Feyenoord heeft in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen twee gezichten laten zien. De Rotterdamse ploeg leidde kort na de rust comfortabel met 4-0 en leek daarmee op weg naar een onbedreigde zege. In de 89e minuut kwam de strijdbare thuisploeg echter op 3-4 en leek een sensationeel gelijkspel nog mogelijk. Invaller Yassin Ayoub maakte in de extra tijd aan alle onzekerheid een einde namens Feyenoord: 3-5.

SC Heerenveen begon vol ambitie aan het duel, maar verloor in alle dadendrang de defensieve organisatie uit het oog. Daardoor kreeg Jens Toornstra, fraai aangespeeld door Steven Berghuis, al in de vierde minuut een vrije doortocht naar het Friese doel. De dynamische middenvelder tikte de bal handig over de te vroeg uitgekomen keeper Warner Hahn heen (0-1).

De thuisploeg bleef daarna de aanval zoeken, maar wist niet echt gevaarlijk te worden. Van Feyenoord ging meer dreiging uit. Na een kwartier rammelde de Friese afweer opnieuw aan alle kanten. Van Persie kon in het strafschopgebied een rolletje van Jordy Clasie oppikken waarna de aanvoerder doeltreffend uithaalde (0-2).

Feyenoord kwam nauwelijks in de problemen. Pas in de 44e minuut kreeg Heerenveen de eerste grote kans. Het schot van Arber Zeneli eindigde in het zijnet. Kort daarna ging Hahn gruwelijk in de fout. De oud-goalie van Feyenoord schoof de bal pardoes in de voeten van Toornstra, die meteen raak knalde (0-3).

Na de rust bleef Heerenveen knoeien, vooral in verdedigend opzicht. Vleugelverdediger Tyrell Malacia bekroonde, met enig geluk weliswaar, in de 47e minuut een lange solo met een trefzeker schot (0-4). Daarna verminderde de concentratie bij Feyenoord aanzienlijk en dat kostte liefst drie tegentreffers. Morten Thorsby, Kik Pierie en Dave Bulthuis profiteerden van slap verdedigingswerk bij de bekerwinnaar, die in de spectaculaire slotfase Van Persie (redding Hahn) en Berghuis (paal) grote kansen zag missen. Ayoub zorgde voor opluchting in het Rotterdamse kamp.

FC Utrecht - VVV-Venlo: 1-1

FC Utrecht en VVV-Venlo hebben in Stadion Galgenwaard met 1-1 gelijkgespeeld. De thuisploeg domineerde een groot deel van de wedstrijd, maar zag telkens de Duitse doelman Lars Unnerstall redding brengen.

Unnerstall blonk in Venlo tegen Ajax al uit met sterke reflexen. Dat leverde toen geen punten op. De Amsterdammers hadden vlak voor tijd een strafschop nodig om de 28-jarige keeper te passeren.

In Utrecht was het een penalty (in de 47e minuut) die VVV juist hielp aan een punt. De Bosniër Tino-Sven Susic maakte het koel af.

Daarvoor had de dit seizoen van PSV gehuurde doelman zijn ploeg in de wedstrijd gehouden met antwoorden op alle Utrechtse doelpogingen. Alleen op een fraaie knal van de Fransman Nicolas Gavory (23e minuut) had zelfs Unnerstall geen antwoord.

Zowel VVV als FC Utrecht heeft na drie wedstrijden vier punten.

Willem II - Heracles Almelo: 5-0

Eerder op de zondag pakte Willem II de eerste thuiszege in de eredivisie sinds eind maart. De Tilburgse club zette Heracles Almelo voor schut: 5-0. Fran Sol (drie treffers) en Donis Avdijaj (twee) brachten de doelpunten op hun naam.

Na 34 minuten leidde de excellerende ploeg van coach Adrie Koster al met 3-0. Avdijaj scoorde in de 26e en 29e minuut. Sol zorgde voor 3-0. Na de rust trof de Spaanse aanvaller nog twee keer doel.

Heracles trad aan met doelman Janis Blaswich. De Duitse keeper had door blessureleed een slechte trainingsweek achter de rug, maar werd toch speelklaar bevonden. Hij maakte echter een povere indruk. Blaswich ging al snel in de fout bij een simpele terugspeelbal van Stephen Sama. Tot zijn opluchting hobbelde de bal net voorlangs.

Op het diagonale schot van Avdijaj was Blaswich kansloos (1-0). Kort daarna greep Blaswich onvoldoende in op een schot van Daniel Crowley. Avdijaj sloeg toe in de rebound (2-0). Uit een voorzet van Aras Özbiliz (ex-Ajax) kopte Sol nummer drie achter Blaswich (3-0).

Na de rust kon het slappe Heracles zich niet herstellen. Met twee treffers, waarvan één uit een strafschop, ontpopte Sol zich als man van de wedstrijd.

