Familie verzet zich tegen opgraven resten Franco

Familie van Francisco Franco verzet zich tegen het opgraven en verplaatsen van de resten van de Spaanse oud-dictator. Ze zullen alle juridische middelen aanwenden om ervoor te zorgen dat zijn resten niet worden weggehaald uit de ‘Vallei der Gevallenen’, nabij de hoofdstad Madrid. Dat schrijft de familie in een verklaring. Ze reageren hiermee op een decreet dat vrijdag werd aangenomen waarin de Spaanse regering bepaalde dat Franco moet worden verplaatst.

Franco werd na zijn dood in 1975 begraven in een praalgraf in een enorme basiliek die hij eerder door (politieke) gevangenen en dwangarbeiders had laten uithakken. Vicepremier Carmen Calvo zei in een toelichting dat “een dictator in een stevige democratie zoals de Spaanse geen graf van de Staat kan hebben. Dat is onverenigbaar.” De familie kreeg vrijdag twee weken de tijd om te bepalen waar ze hem willen herbegraven.

Verzet

In een verklaring schrijven zeven kleinkinderen dat ze zich “stevig en unaniem” verzetten tegen de opgraving. De familie hoopt dat de orde van benedictijnen, die het graf beheert, tegen “de wraakzucht” van de regering in verzet komt.

Volgens de familie is het niet mogelijk om Franco te begraven naast zijn weduwe Carmen Polo op de Madrileense begraafplaats Mingorrubio van El Pardo. Het zou niet veilig genoeg zijn. “Mijn grootvader kan daar niet begraven worden”, schrijft een kleinzoon.

De discussie over het graf van de oud-dictator laait geregeld op. Linkse Spanjaarden vinden een praalgraf niet passen in de huidige Spaanse democratie, conservatieven vinden dat het verleden met rust moet worden gelaten. De dit jaar afgezette premier Mariano Rajoy vond dat het openhalen van oude wonden “tot niets leidt”.

