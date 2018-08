Eerbetoon aan de Spaanse berggeit

Overal vandaan sprongen ze in de bergritten van de Tour de France in 2000, de rennertjes in het groen, blauw en wit van het Spaanse Kelme-Costa Blanca. Eentje bleek een maffe toerist die met zijn fiets over de hekken langs het parcours was geklommen. Maar de echte Kelme-klimmers kleurden met Lance Armstrong en Marco Pantani de koers. Roberto Heras, Fernando Escartin, Santiago Botero. En Javier Otchoa, pas 25 jaar. Onvergetelijk, hoe het Spaanse berggeitje die kletsnatte tiende juli van 2000 in de Pyreneeën na een lange solo net de ontketende Armstrong voor bleef, en bovenop de Hautacam een Touretappe won.

Bij de start van de 73ste Ronde van Spanje was er zaterdag in Málaga een minuut stilte voor Otchoa, die een dag eerder op 43-jarige leeftijd was overleden. Uitgerekend in de omgeving van de eerste drie Vuelta-ritten vond in februari 2001 zijn fatale ongeluk plaats. In het felle tenue van Kelme maakte Javier samen met tweelingbroer Ricardo een trainingsritje, toen ze op de vluchtstrook van de A537 werden aangereden door een onoplettende automobilist. Ricardo overleed ter plekke, Javier op een haar na.

Otchoa ontwaakte na twee maanden uit zijn coma met een zwaar gehavend lijf en het verstand van een jochie van zeven. Hij leerde opnieuw schrijven en rekenen, vertelde hij in 2006 in een indrukwekkend interview met het wielertijdschrift De Muur. Hij fietste naar goud en zilver bij de Paralympics van 2004 en 2008. Maar nooit meer was er dat heerlijke gevoel van juli 2000 op de Hautacam. „Pim pam pim pam poco”, zoals hijzelf omschreef. In zijn woonplaats Alhaurín de la Torro, finishplaats van de derde rit, overleed Javier Otchoa vrijdag na een slepende ziekte.

„Een stevige omhelzing voor alle familie en vrienden van Javier Otchoa, een voorbeeld van wilskracht en verbetering gedurende zijn hele leven”, twitterde Alejandro Valverde na het horen van het trieste nieuws. Het 38-jarige boegbeeld van het Spaanse wielrennen reed ook voor de Kelmeploeg, toen hij in 2003 zijn eerste twee ritten in de Vuelta won.

Zondag was El Imbatido voor de tiende keer in zijn carrière de beste in een Vuelta-etappe. Hij versloeg in de sprint op de slotklim Michal Kwiatkowski, die de leiderstrui overnam van proloogwinnaar Rohan Dennis. Valverde staat tweede in het klassement, op 14 tellen achterstand. Wilco Kelderman volgt op 25 seconden.

Het Spaanse wielrennen is niet meer zo toonaangevend als in de gloriedagen van Kelme, toen ook teams als Once en Banesto bolwerken waren in het peloton. Dopingschandalen overschaduwden de successen. Ook die van Kelme, met de beruchte Eufemiano Fuentes als ploegarts. Het aantal profkoersen en sponsors liep sterk terug. In de Vuelta hielden ‘de grote drie’ de laatste jaren de Spaanse eer hoog. Maar Joaquim Rodriguez reed zijn laatste ronde in 2016, Alberto Contador in 2017. Alleen Valverde, na zijn dopingschorsing in 2012 weer net zo sterk als ervoor, is nog over. Opvolgers zijn dun gezaaid.

In de Vuelta van 2018 komen de Spaanse favorieten naast Valverde (Movistar) vooral uit voor buitenlandse teams. Ion Izaguirre, vijfde in het klassment, rijdt voor Bahrein-Merida. David De La Cruz (25ste) is samen met Kwiatkowski kopman bij het Britse Sky. De Spaanse fans smachten naar nieuwe heldendaden in de cols. Pim pam pim pam poco.