Dieselauto’s maken minder kilometers

Nederlandse personenauto’s op diesel hebben in 2017 minder kilometers gereden dan in het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. In totaal reden Nederlandse personenauto’s vorig jaar net iets meer kilometers dan het jaar daarvoor. Dat terwijl het aantal gereden kilometers juist omlaag moet van het kabinet, om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Nederlanders reden vorig jaar bij elkaar 119,1 miljard kilometer, 0,4 procent meer dan in 2016. De lichte stijging komt vooral doordat er meer kilometers zijn gereden met bedrijfsauto’s. Dat heeft te maken met de economische groei, zegt een woordvoerder van het CBS. Met particuliere auto’s, goed voor 79 procent van het totaal, werden juist iets minder kilometers afgelegd.

Benzineauto’s, goed voor 63 procent, maakten 1 procent meer kilometers en elektrische auto’s legden 20 procent meer kilometers af dan een jaar eerder. Vervuilende dieselauto’s, goed voor 29 procent van het totaal aantal afgelegde kilometers, maakten 2 procent minder kilometers.

Vooral bedrijfsdiesels maakten minder kilometers: ruim 3 procent in vergelijking met een jaar daarvoor. Ongeveer de helft van de nieuwe bedrijfsauto’s van een jaar oud rijdt op diesel. In 2016 was dat nog ruim 63 procent. Steeds meer bedrijven stappen op benzineauto’s, vorig jaar nam dat aandeel met ruim 10 procent toe.

Meer auto’s, minder kilometers

Het aantal particuliere personenauto’s nam vorig jaar met 2 procent toe, maar per auto werd er 2 procent minder gereden. Bij de aankoop van een nieuwe auto kiezen bedrijven vaker voor een benzineauto. Bij de aankoop van nieuwe bedrijfsauto’s van een jaar of jonger liep het aandeel diesels terug van 45 procent in 2015 naar 30 procent vorig jaar. Het aandeel nieuwe zakelijke benzineauto’s is toegenomen van 35 procent naar 63 procent.

Het aandeel nieuwe elektrische bedrijfsauto’s is teruggelopen naar 3,5 procent in 2017 in vergelijking met 15 procent twee jaar daarvoor. Dit komt doordat de bijtelling de voor alle plug-in hybrides begin vorig jaar verhoogd is naar 22 procent. Hierdoor zijn de elektrische bedrijfsauto’s minder populair geworden.