‘Die honderden dode baby’s, wat vindt de paus daar eigenlijk van?’

„Kom je voor de dode baby’s?” Nieuwsgierig komt Alisha – negen jaar, roze trainingsjack en lange blonde vlecht – aangestept over de speelplaats. „Dan moet je daar zijn, in die hoek.”

Ze wijst naar een stukje gras tussen een rij nieuwbouwhuizen, langs een muur in wat vroeger een stukje tuin van een katholiek opvanghuis voor zwangere vrouwen was. The Home heette het, tussen 1926 en 1961 gerund door de Zusters van Bon Secours (Frans voor: goede hulp). Ongetrouwd zwangere vrouwen werden hiernaartoe gestuurd om te bevallen en moesten daarna hun kinderen afstaan.

Hier, aan de rand van het stadje Tuam in Midden-Ierland, liggen waarschijnlijk honderden baby’s en jonge kinderen in een massagraf, in een ruimte die als beerput was gebouwd. In 1975 ontdekten spelende kinderen een aantal skeletten in een ruimte onder een blok beton, maar die ruimte werd snel weer gedicht. Een vasthoudende lokale historica concludeerde in 2012 na jaren van naspeuringen dat er honderden lijkjes moeten liggen. Dat leidde tot meer onderzoek en de bevestiging dat er willekeurig door elkaar heen schedels en botten van jonge kinderen liggen. Nog steeds is er geen besluit genomen wat er met het stuk grond moet gebeuren, een ander teken van de Ierse worsteling met het verleden. Alles opgraven en dna-onderzoek doen? Een monument van maken? Maar één ding is duidelijk geworden, ook uit andere rapporten: de nonnen zorgden in de regel bijzonder slecht voor de kinderen van ongehuwde moeders.

‘Deze kinderen hadden geen kans’

Alisha wijst steppend over de stenige speelplaats de weg. Op grote lakens die over het hek zijn gespannen dat het grasveld afschermt, zijn de namen geschreven van kinderen die in The Home zijn overleden, maar van wie geen graf is gevonden. Mary King, 5 maanden. Eileen Conry, één jaar. Mary Keane, drie weken. John Neary, zeven maanden. En zo gaat het lange rijen door, laken na laken.

Lees ook: Op bezoek in Ierland heeft de paus veel uit te leggen

‘Tuam’ is een van de inktzwarte bladzijdes in de geschiedenis van de Ierse katholieke kerk. „Deze kinderen hadden geen kans”, zegt een Ierse vrouw die met Amerikaanse vrienden naar deze schandplek komt kijken. „Hun moeders dachten dat er goed voor hen werd gezorgd.” De vrouwen moesten na de bevalling hun kind afstaan – sommigen van die baby’s zijn geadopteerd, al dan niet illegaal. De vrouwen moesten als schadevergoeding nog een jaar voor de nonnen werken.

Er waren meer van dergelijke huizen, beheerd door zes religieuze orders. Een actiegroep van mensen die in zo’n moeder-en-kindhuis hebben gezeten, schat dat 100.000 alleenstaande moeders werden gescheiden van hun baby’s en dat 6.000 baby’s zijn gestorven in huizen als The Home.

In het centrum van het stadje explodeert Seanie Reilly bijna als hem naar het pausbezoek en naar de Ierse kerk wordt gevraagd. „Ik kom uit een oer-katholiek gezin, maar ik wil niets meer met de kerk te maken hebben. Ze zijn hypocriet en corrupt. Die nonnen hebben schuld aan wat bijna een genocide op jonge kinderen was.”

Zijn moeder probeert hem af te remmen, maar hij spuit nog snel zijn gal over het feit dat in het stadje allerlei onroerend goed van kerkelijke organisaties leeg staat, maar dat ze weigeren dat te huur aan te bieden. „Terwijl de woningnood zo groot is.” Dan neemt zijn moeder Maureen het over. „lk ben niet zo extreem. Ik ga nog wel naar de kerk, maar ik heb in mijn contact met God geen priester als bemiddelaar meer nodig.”

Caca

En de paus? Die heeft op de eerste dag van zijn bezoek aan Ierland gezegd dat er „weerzinwekkende misdaden” zijn begaan, dat hij „de pijn en schaamte’’ hierover deelt, dat kerkbestuurders decennia lang de andere kant op hebben gekeken, dat hij de katholieke kerk van „deze plaag” hoopt te bevrijden. Over de ‘gevallen’ vrouwen die onder vaak erbarmelijke omstandigheden hebben geleefd in opvanghuizen en wasserijen zei Franciscus zaterdag alleen, eufemistisch, dat die „bijzonder moeilijke situaties” hebben moeten doorstaan.

„Hoe vaak hebben we zoiets al gehoord?”, zegt Maureen. „Ze luisteren niet. Vrouwen zijn de ruggengraat van de Ierse kerk. Maar ze zijn altijd als tweederangs behandeld. En dat is nog steeds zo. En die baby’s, wat vindt de paus daar eigenlijk van?”

Premier Varadkar had zaterdagmiddag in een korte toespraak gezegd te hopen dat „uit woorden daden voortvloeien”. Organisaties van slachtoffers zeiden aan het einde van de dag dat ze teleurgesteld waren over de in hun ogen aarzelende opstelling van Franciscus. Ze willen meer openheid, meer erkenning voor wat hun is aangedaan.

Lees ook: Aan de vooravond van een emotioneel bezoek heeft paus Franciscus harde woorden voor wie de andere kant op heeft gekeken. Critici willen na die woorden ook daden

In de avond sprak de paus volgens de woordvoerder van het Vaticaan nog anderhalf uur met acht misbruikslachtoffers. Onder hen twee mensen die in zo’n opvanghuis zijn geboren. Een van hen, Paul Redmond, heeft volgens Ierse media de paus gevraagd om ervoor te zorgen dat nonnenordes erkennen wat er is gebeurd. Redmond zei dat de Argentijnse paus de pogingen om de misbruikschandalen geheim te houden omschreven had als ‘caca’ - Spaans voor ‘stront’.

‘De paus zit vast’

Op een korte rijtoer door Dublin met de pausmobiel stonden mensen vier rijen dik te zwaaien naar de paus, maar in Tuam was zaterdag van belangstelling voor het bezoek weinig te merken. „Het is onwerkelijk hoe veel misbruik er is geweest”, zegt Jo Penter, een tai-chi-docent die na de schandalen „geen greintje” belangstelling heeft voor wat paus Franciscus zegt of niet zegt. „Hij heeft toen hij werd gekozen gezegd, dat hij de kerk wil veranderen, maar hij zit vast in een instituut waarin de meeste mensen die verandering niet willen.”

Brian O’Donovan, een gids in Tuam, vertelt dat hij in 1979 als 18-jarige nog enthousiast naar paus Johannes Paulus II ging luisteren toen die in het naburige Galway was. „Godsdienst werd toen in ons geslagen. Nu heb ik afstand genomen. Ik doe nog aan liefdadigheid, ik ken priesters voor wie ik respect heb. Maar met de kerk als instituut wil ik niets meer te maken hebben. En het interesseert me niet meer of er een hemel of hel is. Er is nog nooit iemand teruggekomen om het mij te vertellen.”