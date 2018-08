De Feyenoord-belofte zit op de bank bij sc Heerenveen

Kort na rust, bij 4-0 achter, steekt hij zich in een geel hesje. Warmlopen. Karakteristiek loopje, met zijn lange benen en hangende schouders – hij wordt soms vergeleken met oud-topspeler Patrick Vieira. Dan geeft sc Heerenveen-coach Jan Olde Riekerink een knikje naar een teamgenoot, die als derde en laatste mag invallen. Rodney Kongolo sjokt terug, naar zijn plek op de bank. Een half uur warmgelopen – voor niets.

Vier jaar geleden zat de Europese top achter hem aan. Zestien jaar was hij, en een van de grootste talenten van Feyenoord. Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain en Juventus hadden belangstelling. Hij koos voor de prestigieuze jeugdopleiding van Manchester City.

Het is wrang voor hem om nu toe te moeten kijken tegen zijn oude club, waar hij vertrok om hogerop te komen. Rodney Kongolo (20) fluistert bijna, zondag na de chaotische 5-3 zege van Feyenoord in Heerenveen. „Jammer, ik kan er niet veel aan doen. Het is de beslissing van de trainer.”

Dicht bij de Kuip

Zijn ouders komen oorspronkelijk uit de Democratische Republiek Congo. Toen zijn moeder in 1997 zwanger was van zijn vier jaar oudere broer Terence vertrokken ze naar het Zwitserse Fribourg, waar ze introkken bij een oom en tante. Een paar maanden na zijn geboorte vestigde de familie zich in Rotterdam.

Ze woonden dicht bij de Kuip, in de wijk Groot-IJsselmonde. Supportersmagazine Hand in Hand bezocht het gezin in 2012 thuis. Terence had een motorfiets in de tuin staan, waarmee hij dagelijks de drie kilometer op en neer naar de club overbrugde. Ook zijn jongste broertje Fidele – vernoemd naar Fidel Castro – speelde in de Feyenoord-jeugd.

Het gezin werd gescheiden door Rodneys vertrek. Met zijn moeder en broertje ging hij naar Manchester. Terence, destijds basisspeler bij Feyenoord, bleef met zijn vader in Rotterdam. „Hij moest zijn hart volgen”, zegt Terence telefonisch vanuit Engeland, waar hij bij Huddersfield Town speelt. „We hebben een sterke familieband, ook op afstand.”

Het is frustrerend voor Nederlandse clubs dat veel talenten jong vertrekken. Voormalig Feyenoord-directeur Eric Gudde zei drie jaar terug in NRC dat ze bij ouderavonden vertellen hoe je als talent je carrière kunt opbouwen en dat ze dan ook een lijstje laten zien met talenten die mislukten in het buitenland. „Dat zijn er wel in de vijftig”, zei hij toen.

Bij City in de jeugd raakte Kongolo bevriend met Javairo Dilrosun, die op zijn zestiende werd overgenomen van Ajax. Dilrosun, die deze zomer vertrok naar Hertha BSC, vertelt dat Kongolo van grote waarde was bij City en aanvoerder werd van het onder-23 team. Hij is atletisch, wordt gezien als een moderne middenvelder. Dilrosun, vanuit Berlijn: „Hij is een hele goede box-to-box speler. Verdedigend is hij zeer sterk, aan de bal staat hij ook zijn mannetje.”

Ze trainden soms mee met het eerste van City – met Kevin De Bruyne en de andere sterren – maar tot een debuut kwam het niet. Met coach Pep Guardiola had hij nooit een gesprek, zegt Kongolo. Dilrosun: „Het is heel moeilijk om bij het eerste aan te sluiten.”

Dertien was Kongolo toen hij bij techniektrainer Coen van der Hoeven kwam, voor extra zomertrainingen. Van der Hoeven, ook specialistentrainer bij Feyenoord: „Toen was het een slungelachtige jongen met eigenlijk te grote voeten. Alles bewoog. Je zag wel dat hij kon voetballen.” Deze zomer was hij er weer, broer Terence traint hij ook. „Hele sympathieke jongens, staan altijd met een grijns op het veld, werken hard.”

Vorig seizoen speelde Kongolo op huurbasis bij Doncaster Rovers, in de League One, het derde niveau in Engeland. Daar werd hij „meer een man”, vertelt hij. Heerenveen haalde hem deze zomer, technisch manager Gerry Hamstra had hem al langer op het oog. Hij herinnert zich een interland van Nederland onder 16 tegen Frankrijk, in 2013. Nederland verloor. „Hij was de enige die het aankon, die gelijkwaardig was aan het Franse niveau.”

Meest talentvolle speler

Hamstra noemt Kongolo de meest talentvolle speler in zijn leeftijdscategorie en hield hem in de gaten na zijn vertrek naar City. Nu was er de mogelijkheid om hem te halen. „Laten we wel zijn: ook hij moet nu op eredivisieniveau laten zien dat hij het aankan”, zegt Hamstra.

Hij is een speler die in potentie de topdrie moet kunnen halen, zegt Van der Hoeven. „Dat zit er zeker nog in. Het is ook zijn insteek om daar nog te gaan spelen.” Broer Terence: „Hij is nog jong, hij heeft nog een lange carrière voor zich. Hij moet ervoor werken, erin blijven geloven.”

Zondag staat Rodney op de cover van It Pompebledsje, het wedstrijdblaadje. De ogen zijn op hem gericht – nu, met Feyenoord als tegenstander. Maar de concurrentie is stevig op het middenveld bij Heerenveen. Hij ziet vanuit de dug-out linksback Tyrell Malacia (19) van Feyenoord na een fraaie rush scoren. Die bleef wel bij de club. Net als doelman Justin Bijlow, met wie Kongolo in de jeugd speelde.

Wat als Kongolo bij Feyenoord was gebleven? „Misschien was ik daar ook niet doorgebroken”, zegt hij. „Dan speelde ik ergens anders nu. Je weet maar nooit. Mensen zeggen: als je naar het buitenland gaat, dan is het moeilijk. Maar er zijn heel veel spelers die het ook niet bij Feyenoord haalden.”