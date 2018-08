Waar blijft de Randstad Metro?

In Trein moet nóg vaker gaan rijden (20/8) noemt Wouter van Dijk, directeur Vervoer en Dienstregeling van ProRail, drie knoppen waaraan kan worden gedraaid om de drukte op het spoor het hoofd te bieden. Hij vergeet de vierde: decompliceren. De treinenloop in de Randstad is een wirwar van diensten die elkaar in de weg zitten op het beperkte netwerk. Door middel van wissels moeten treinen ‘afslaan’ of elkaar kruisen. Ontvlecht deze spaghetti met een Randstad Metro-netwerk.

Londen en Parijs

Kijk naar Londen of Parijs, ongeveer dezelfde oppervlakte als onze Randstad. Deze netwerken bestaan uit een aantal onafhankelijke lijnen. Waar zij elkaar kruisen liggen overstapstations. Op de stations heeft elke lijn zijn eigen perron en als treinen elkaar moeten kruisen zijn de sporen ongelijkvloers. Voordeel is minder storingsgevoelige wisselstraten die oponthoud kunnen veroorzaken.

Een vertraging van een halve minuut op één lijn heeft geen invloed op de andere lijn. Dit verhoogt de betrouwbaarheid aanzienlijk. Een ander voordeel is dat op deze lijnen treinen met een hoge frequentie kunnen rijden, elke twee à drie minuten. Hiermee wordt ruimschoots gecompenseerd dat je vaker over moet stappen. Het zal wel even wennen zijn, maar de Randstad Metro biedt de treinreiziger een efficiënte, betaalbare en betrouwbare serviceverlening met grote capaciteit.