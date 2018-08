AZ doet het met eigen talent en koopjes van een à twee miljoen

Oranje-internationals waren ze ooit en ze komen de AZ-kleedkamer uitgewandeld alsof ze al deel uitmaken van de spelersgroep.

Piet Velthuizen heet de ene, hij groet bekenden van zijn oude club Vitesse met de hartelijkheid van een volksjongen. „Er is nog niks getekend”, zegt hij. Maar als de voortekenen niet bedriegen kan hij zijn opwachting gaan maken als tweede doelman van AZ.

Adam Maher heet de andere, wat stiller in zijn doen en laten. Vijf jaar geleden als juweel van de jeugdopleiding van AZ vertrokken naar PSV met een gewonnen bekerfinale als afscheid. Voor hem wordt het een lastiger verhaal na een stille zomer waar hij transfervrij de clubs toch voor het uitkiezen zou moeten hebben. Hij traint al een paar weken mee bij zijn oude club. „Als ze een aanbieding doen ben ik zeker geïnteresseerd”, zegt hij.

Maar is hij, 25 jaar nu, het puzzelstukje waar AZ om verlegen zit bij de voortzetting van de succesvolle aanval op de topdrie? De clash tussen subtoppers AZ en Vitesse is zojuist in 0-0 geëindigd – en was bepaald geen zinderende wedstrijd. Hooggespannen verwachtingen worden geweld aangedaan door twee ploegen die finesse missen. De actie van de wedstrijd komt van de man van de wedstrijd: Ron Vlaar en de tackle uit kansloze positie waarmee hij Vitesses Bryan Linssen van scoren houdt.

Beide clubs willen ‘de topdrie aanvallen’, een chique manier om te zeggen dat je Feyenoords talrijke kwetsbaarheden uit wil buiten in een eredivisieseizoen. Ajax en PSV zijn immers uit beeld, wat betreft beleid en financiën. Als de prima uitgangsposities niet verkwanseld worden, mogen zij deze week elk ruim dertig miljoen euro bijschrijven bij plaatsing voor de Champions League. Grofweg één keer de omzet van AZ – en twee keer die van Vitesse.

AZ schurkt tegen de top aan

AZ, dat vorig seizoen onder Van den Brom voor de tweede keer derde werd, schurkt alweer haast structureel tegen de top aan en dat leidt tot de vraag: waar ligt het plafond? Met de verkoop van goalgetter Wout Weghorst (11 miloen euro) en topscorer Alireza Jahanbakhsh (25 miljoen) was AZ de grootverdiener van de zomer. Max Huiberts, technisch directeur, sprak van „de voedselketen” en daarin neemt AZ, kennelijk, een bescheiden plek in.

Want mag er niet iets dieper in de portemonnee getast worden? Er heerst, op het oog, tevredenheid over de eigen jeugd en aankopen van 1 à 2 miljoen euro, zoals de vice-eredivisietopscorer van vorig seizoen Bjørn Johnsen. De NOS rekende onlangs uit wat Huiberts allemaal verhandeld had in drie jaar en kwam tot een positieve transferbalans van 61,3 miljoen euro. Zes keer zoveel in als uit, tegenover PSV en Ajax waar ruwweg anderhalf keer zoveel binnenkomt als dat er opgaat aan transfersommen.

Bij het solide clubbeleid van AZ is het lastig kritische noten te plaatsen. Op de pijnlijke Europese uitschakeling in de voorronde door Kairat Almaty uit Kazachstan volgt een eredivisiestart met zeven punten na drie duels. Al het fraais uit de eigen jeugd rijpt gestaag en de aanstaande terugkeer van de geblesseerden Calvin Stengs en Marko Vejinovic geeft binnenkort extra lucht en, mogelijk, creativiteit. Guus Til en Teun Koopmeijners runnen met de Noorse alleskunner Fredrik Midtsjø het middenveld – alledrie dynamisch en onvermoeibaar. Maar een echte spelmaker? Een type-Kenneth Perez, een Maarten Martens, een Adam Maher van weleer?

Wat zou Van den Brom, bezig aan zijn vijfde seizoen, nog willen in zijn team? Hij sprak vrijdag na de training zijn bewondering uit voor de specifieke kwaliteiten van voormalig briljantje Maher en deed dat op zo’n manier dat toehoorders vermoedden dat hij hem graag zou vastleggen. Maar „als ik Adam er echt bij wil hebben,” zegt hij zondag, „zou ik dat nu nog steeds uitspreken”.

Van den Brom is naar eigen zeggen „altijd een tevreden trainer” in Alkmaar. „Omdat we heel veel talent hebben, veel jonge jongens, best veel mogelijkheden. „Wat mij betreft is het ok zo.” De derde plek, dat is het doel.